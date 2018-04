Saiba quem pode ser candidato a governador do Rio nas eleições 2018

As candidaturas para as eleições 2018 só poderão ser oficializadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, quando serão realizadas as convenções partidárias. No entanto, muitas siglas já decidiram ou estão articulando quais serão seus nomes na disputa.

No Rio de Janeiro, mesmo com a definição de pelo menos oito pré-candidatos, os partidos ainda articulam apoios e alianças para a disputa pelo Palácio da Guanabara.

Confira abaixo uma lista dos prováveis candidatos a governador do Rio de Janeiro neste ano:

Índio da Costa (PSD)

O deputado federal é o único nome cogitado pelo PSD, até o momento, para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Ex-secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da administração de Marcelo Crivella, Índio da Costa espera contar com o apoio do prefeito do Rio e de seu partido, o PRB, nas eleições estaduais. Crítico da intervenção militar na Segurança Pública do Rio – apesar de ter votado a favor da medida na Câmara dos Deputados -, o parlamentar já foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por José Serra (PSDB) em 2010. Naquela oportunidade, Índio da Costa estava filiado ao DEM.

Romário (PODE)

O senador é o pré-candidato a governador do Rio do Podemos (ex-PTN). A pretensão do ex-jogador de disputar o pleito foi anunciada em setembro do ano passado e confirmada em março deste ano. Em 2014, Romário foi eleito ao Senado Federal com 4.683.963 votos, um número pouco menor dos votos somados (4.861.678) que Luiz Fernando Pezão e Marcelo Crivella receberam no primeiro turno da eleição para governador daquele ano. A eventual concretização da candidatura de Romário também deve abrir palanque no Rio para o senador Álvaro Dias, pré-candidato de seu partido para a Presidência da República.

Bernardinho (Novo)

O ex-técnico da seleção brasileira de vôlei é o nome desejado pelo Partido Novo para a eleição ao Governo do Rio. Bernardinho, no entanto, ainda não confirmou se aceitará entrar na disputa. De acordo com Moisés Jardim, presidente nacional do Novo, o treinador pediu um tempo para resolver compromissos profissionais e questões familiares antes de dar sua resposta final. Esposa de Bernardinho, a ex-jogadora Fernanda Venturini já se manifestou publicamente contra a entrada do marido no mundo da política. A direção do Novo, no entanto, afirma estar otimista com a candidatura do treinador e não trabalha com nenhuma outra possibilidade para as eleições estaduais. A resposta do técnico é aguardada para o final de abril.

Tarcisio Motta (PSOL)

O vereador do Rio de Janeiro deverá ser novamente o candidato do PSOL para o Governo do Estado. Em 2014, Tarcísio Motta surpreendeu durante a campanha e alcançou a quinta posição na eleição para o Palácio da Guanabara, com quase 9% dos votos no primeiro turno. Neste ano, um dos nomes cotados para compor a chapa de Motta como candidata ao cargo de vice-governadora era o da vereadora Marielle Franco, assassinada em uma emboscada no centro do Rio no mês de março.

Celso Amorim (PT)

O ex-chanceler é o provável candidato petista para o Governo do Rio. A pré-candidatura do ministro das Relações Exteriores nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foi confirmada ao Estado pelo presidente do PT no Rio, Washington Quaquá. De acordo com ele, o partido ainda não fechou nenhum acordo, mas negocia o eventual apoio do PCdoB para as eleições 2018 no Estado.

Leonardo Giordano (PCdoB)

O PCdoB, no entanto, também já definiu seu pré-candidato para as eleições 2018. O vereador de Niterói Leonardo Giordano é a aposta da sigla para as eleições estaduais. De acordo com Giordano, o objetivo do PCdoB é construir uma “frente ampla” na disputa ao Governo. A ideia deverá ser discutida com líderes do PDT, PSB, PSOL, PCO e também com o PT. Apesar de se considerar uma alternativa viável para o pleito, Giordano admite que pode abrir mão da candidatura própria para apoiar outro nome, de outro partido, que encabece esta frente.

Miro Teixeira (Rede)

Quem também está conversando com líderes de outros partidos é o deputado Miro Teixeira, provável candidato da Rede Sustentabilidade para o Governo do Rio. O parlamentar revelou ao Estado que mantém diálogo aberto com outros pré-candidatos e que já procurou conversar com membros das direções do PSDB, PPS, PSD e DEM. Atualmente no sétimo partido de sua carreira política, Miro já confirmou que não será candidato para a Câmara dos Deputados nesta eleição.

Wilson José Witzel (PSC)

O ex-juiz federal deve ser o candidato a governador do Rio do PSC. Por conta de sua atuação durante anos no comando de uma Vara de Execuções Penais no Rio e no Espírito Santo, Wilson José Witsel já sofreu ameaças de organizações criminosas e foi obrigado a andar com escolta policial. Sua candidatura também deverá servir como palanque no Rio para Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e pré-candidato à Presidência da República pelo PSC.

Anthony Garotinho (PRP)

Recém-filiado ao PRP, o ex-governador é o nome do pequeno partido para as eleições 2018 no Estado do Rio. De acordo com a sigla, a provável candidatura de Anthony Garotinho já conta com apoio de Pros, Patriota e PPL. O ex-ministro do Trabalho Brizola Neto (PPL) é cotado para compor a chapa como vice. Preso em novembro de 2017 sob acusações de crimes como corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais entre os anos de 2009 e 2016, Anthony Garotinho teve a prisão preventiva suspensa ainda em dezembro do ano passado, por decisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes.

Eduardo Paes (DEM)

O ex-prefeito do Rio de Janeiro deixou o MDB e se filiou ao DEM no início de abril. Antes disso, Eduardo Paes chegou a negociar sua ida para o PP. Após reuniões com os líderes das duas siglas, o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia chegou a afirmar que se Paes se candidatasse ao Palácio da Guanabara pelo PP o DEM o apoiaria e vice-versa. No entanto, o ex-prefeito ainda não definiu se será, de fato, candidato a governador do Rio de Janeiro. Se decidir concorrer, ainda terá de enfrentar outro problema: Paes está atualmente inelegível por abuso de poder econômico após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Ele nega as acusações e ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.

Vinícius Farah (MDB)

Partido do atual governador Luiz Fernando Pezão e de seu antecessor, Sérgio Cabral, o MDB pretende ter candidato próprio nas eleições 2018. De acordo com o deputado federal Leonardo Picciani, presidente estadual da legenda, o nome cotado para disputar o Palácio da Guanabara pela sigla é o de Vinícius Farah, ex-prefeito do município de Três Rios.

Martha Rocha e Pedro Fernandes (PDT)

A deputada estadual Martha Rocha é o nome preferido pela direção do PDT para a candidatura ao Governo. A parlamentar, contudo, não tem interesse em disputar o pleito para o Palácio da Guanabara e reluta em aceitar a indicação. Neste cenário, o partido presidido pelo ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi também cogita a candidatura do deputado estadual Pedro Fernandes. Recém-filiado à sigla, Fernandes já foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia na gestão Pezão e secretário municipal de Assistência Social na gestão Crivella e colocou seu nome à disposição do partido para o pleito estadual. A definição do impasse deve acontecer em meados de maio.

PSB

O PSB ainda não decidiu se lançará um candidato próprio para governador. Presidente estadual da sigla e candidato a prefeito do Rio em 2016, o deputado federal Alessandro Molon não quer disputar as eleições para o Palácio da Guanabara e pretende ser candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. A definição da candidatura do PSB para a Presidência da República pode influenciar a decisão no plano estadual. Atualmente, o partido vive o impasse sobre a possibilidade do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa concorrer ao Palácio do Planalto. A eventual candidatura estadual da sigla poderia ser um palanque valioso no Rio de Janeiro para o jurista.