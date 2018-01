Procurador teme que Fernando Capez ‘torne a delinquir’ No requerimento ao Tribunal de Justiça em que pede suspensão do mandato do deputado na Assembleia Legislativa e também que seja afastado das funções de procurador de Justiça, chefe do Ministério Público de São Paulo alerta para possibilidade de tucano 'colocar em risco a ordem pública'