PF prende banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 25, com a autorização do Supremo Tribunal Federal, o banqueiro André Esteves. Ele é dono do Banco BTG Pactual e um dos acionistas da Sete Brasil– empresa investigada pela Operação Lava Jato e criada para fornecer equipamentos à Petrobrás, entre eles sondas para exploração de petróleo.

O executivo é um personagem importante no cenário econômico do País. A defesa de André Esteves não foi localizada.

André Esteves foi citado em um bilhete apreendido pela Polícia Federal, escrito na prisão, pelo presidente da maior empreiteira do País, Marcelo Odebrecht.

Também foram presos hoje o senador Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, seu chefe de gabinete, Diogo Ferreira, e o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, que defende ex-diretor da área Internacional da Petrobrás.

COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DO BTG PACTUAL:

“O BTG Pactual esclarece que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e vai colaborar com as investigações.”

COM A PALAVRA, A DEFESA DE MARCELO ODEBRECHT

“Em bilhete a seus advogados, Marcelo Odebrecht mencionou André Esteves unicamente pelo fato de o BTG ser um dos acionistas da Sete Brasil, responsável pela contratação de sondas para a Petrobras.”