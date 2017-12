PF não descarta atuação de Cedraz em outros contratos da Petrobrás

A Polícia Federal informou nesta quarta-feira, 23, que ‘não descarta’ atuação do advogado Tiago Cedraz em outros negócios sob suspeita da Petrobrás. A PF fez buscas no endereço de Tiago, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, na Operação Abate II, fase 45 da Lava Jato que investiga especificamente a contratação da empresa americana Sargeant Marine para fornecimento de asfalto.

+ Ex-assessora de Vaccarezza é alvo de buscas da Lava Jato

+ Moro bloqueia R$ 6 mi de Tiago Cedraz e mais um alvo da Abate II

+ PF acha ‘Tiago acompanhando’ em planilha de ‘esquema criminoso’

+ A ordem de Moro para buscas na casa de Cedraz, filho de ministro do TCU

O suposto envolvimento de Cedraz, e também do advogado Sérgio Tourinho – igualmente, alvo de buscas na Abate II -, foi revelado pelos operadores de propinas do PMDB Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho. “Os operadores informaram que participaram das tratativas iniciais da contratação da Sargeant Marine”, disse o delegado Fillipe Pace, da Polícia Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o delegado, o negócio ‘contou com o apadrinhamento político do ex-deputado Cândido Vaccarezza’. Ex-líder dos Governos Lula e Dilma na Câmara, Vaccarezza chegou a ser preso na Abate I, sexta-feira, 18, e foi solto nesta terça, 22, por ordem do juiz federal Sérgio Moro.

“Após a contratação esses indivíduios (Cedraz e Tourinho) receberam valores de comissão”, declarou o delegado Pace.

A PF destacou que o escritório de advocacia de Cedraz não está sob suspeita. “Não há sequer vinculação da função de advogado, muito menos o fato de ele ser filho de um ministro do TCU. Ele (Cedraz) e Sérgio Tourinho conheciam Jorge Luz, que capitaneava aquele grupo criminoso, e com o sucesso da contratação da Sargeant Marine, em virtude do apadrinhamento político de Cândido Vaccarezza, receberam comissão. Depois, eles foram afastados do grupo, o que vai ser melhor apurado.”

Segundo a PF, os operadores Luz identificaram Tiago Cedraz e Sértio Tourinho como as siglas ‘TC’ e ‘ST’ que constavam de planilha apreendida na Lava Jato.

“Tínhamos siglas não identificadas no material que indicava o repasse de valores de propinas e comissão nesse caso da Sargeant. Jorge e Bruno relataram que as siglas se referiam a Sérgio e a Tiago. Esse fato bem específico foi capitaneado por Jorge e Bruno. Eles esclareceram, tomamos as medidas deflagradas hoje, mas não descartamos a participação deles (Cedraz e Tourinho) em outros fatos que ainda vão ser investigados.”

COM A PALAVRA, TIAGO CEDRAZ

O advogado Tiago Cedraz reitera sua tranquilidade quanto aos fatos apurados por jamais ter participado de qualquer conduta ilícita, confia na apuração conduzida pela Força Tarefa da Lava Jato e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.