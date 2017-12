Moro bloqueia R$ 6 mi de Tiago Cedraz e mais um alvo da Abate II Juiz da Lava Jato atende pedido da Polícia Federal e da Procuradoria da República que atribuem ao filho do ministro Aroldo Cedraz, do TCU, e também a outro advogado, Sérgio Tourinho, 'participação no esquema criminoso na Petrobrás'