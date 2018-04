Na prisão de Lula tem carne assada, chuchu e macarrão no jantar Lote de 21 marmitas chegou às 18 horas no prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde ex-presidente começou na noite deste sábado, 7, a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá