Muito prazer, Gleisi Lula

Gleisi Helena Hoffmann quer ser Gleisi Lula Hoffmann. Em ofício endereçado ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB/CE), a senadora pelo Paraná e presidente nacional do PT, solicitou a alteração de seu ‘nome parlamentar’ de Gleisi Hoffmann para Gleisi Lula Hoffmann.

A mudança, de acordo com o pedido da senadora, vale para ‘os registros desta Casa, inclusive no painel do plenário’.

O pedido da senadora foi encaminhado nesta quarta-feira, 11, a Eunício, quatro dias depois da prisão do ex-presidente Lula.

Condenado a 12 anos e um mês na Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá, Lula entregou-se à PF às 18h40 do sábado, 7.

Sua prisão foi decretada pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, na quinta-feira, 5.

Moro deu prazo de 24 horas para o ex-presidente se entregar ‘voluntariamente’, mas Lula preferiu entrincheirar-se no sindicato, de onde só arredou pé no início da noite do sábado, quando, enfim, ouviu voz de prisão da Polícia Federal.

Agora, ele ocupa uma ‘sala especial’ no último andar do prédio-sede da Polícia Federal em Curitiba, com chuveiro quente e TV.

Gleisi tem sido uma aliada de fé do ex-presidente. Ela o tem visitado na PF frequentemente, liderando manifestações de apoio a Lula.

Ainda no sábado, 7, pela manhã, horas antes de o petista se entregar à Polícia Federal, Gleisi subiu no carro de som estacionado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde ele fez seu último comício.