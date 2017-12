Moro, Bretas, Dallagnol e delegados da PF assistem à “Lei é Para Todos” na terra da Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, no Paraná, o juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, o procurador da República Deltan Dallagnol e delegados da Polícia Federal estiveram na noite desta segunda-feira, 28, em um shopping de Curitiba para assistir à pré-estreia do filme “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”. O longa, inspirado na Lava Jato, estreia em 7 de setembro.

Moro é interpretado pelo ator Marcelo Serrado. Ele chegou para o filme acompanhado da mulher Rosangela Moro, rodeado por seguranças e foi aplaudido ao passar pelo tapete vermelho. “Espero ver um bom filme”, disse, sucinto.

O filme é narrado pelo delegado Ivan (Antonio Calloni) e traz seu ponto de vista, o de sua equipe da Polícia Federal e da força-tarefa do Ministério Público Federal. “A Lei é Para Todos” revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos de uma estatal de petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. O thriller mostra ainda o papel da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.

“É uma operação fundamental para o Brasil. Com todos os erros e acertos, é uma operação fundamental. Eu pude ver de perto esses caras trabalhando e eles fazem o máximo para acertar e melhorar o Brasil. Totalmente sérios, não tem nenhum heroísmo. Heroísmo é para revista em quadrinho. Eles não são heróis, são trabalhadores como nós. E querem fazer o melhor para o Brasil”, afirmou Antonio Calloni.

O início do longa relembra casos de corrupção no País, enumera operações – Satiagraha, Castelo de Areia, Mensalão Mineiro, Mensalão – e aponta a data em que os desvios começaram: 1500. “Roubava-se de tudo e de todos”, diz o narrador. “Mar sem fim de corrupção.”

Antonio Calloni afirmou que o thriller proporciona ‘uma provocação saudável para o debate’.

“E que o debate seja saudável e adulto. Discordem do filme, concordem com o filme, debatam o filme, mas principalmente divirtam-se, porque é cinema, é um thriller policial de primeiríssima qualidade. E é nosso. É um filme muito bom, mostra um recorte da nossa história muito interessante.”

A atriz Flavia Alessandra faz Bia, uma delegada da Polícia Federal. A personagem é inspirada também na delegada Erika Marena, que fez parte da equipe originária da Lava Jato, e inventou o nome da operação.

“Cabia a mim a síntese dessas delegadas, dessas mulheres que fazem parte dessa força-tarefa. É incrível, elas são sensacionais e eu espero que eu tenha conseguido representá-las bem”, disse.

“Acho que é o tema (Lava Jato) que a gente mais fala nas rodas, nos bares, nas saídas, encontros em família e quando a gente estava filmando a gente se inteirou ainda mais. Foi muito bom.”

O longa mostra as prisões do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, do empreiteiro Marcelo Odebrecht e a condução coercitiva do ex-presidente Lula. “A Lei é Para Todos” traz trechos fieis da Lava Jato, como o uso do processo eletrônico, o E-proc.

O depoimento de Lula – interpretado pelo ator Ary Fontoura -, na Operação Aletheia, em março do ano passado, no filme, tem frases das declarações prestadas pelo petista à Polícia Federal. Em outra cena, os delegados discutem as acusações contra Lula – triplex e sítio de Atibaia -, e lidam com documentos do caso. Até o agente Newton Ishii, o ‘japonês da Federal’, aparece no longa.

“Polícia Federal – A Lei é Para Todos” tem direção de Marcelo Antunez, produção de Tomislav Blazic e conta a história da Lava Jato desde sua origem até março de 2016. No elenco, os atores Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, João Baldasserini, Marcelo Serrado, Rainer Cadete e Ary Fontoura.