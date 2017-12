Espero que não, diz Bretas sobre abafa à Lava Jato do Rio

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, afirmou nesta segunda-feira, 28, após ser questionado se a Operação Lava Jato no Estado estaria sendo sufocada, ‘esperar que não’. O magistrado esteve em Curitiba para a pré-estreia do filme “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”.

“Espero que não”, disse na saída da sessão.

O magistrado teve decisões reformadas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na Operação Ponto Final – desdobramento da Lava Jato que investiga corrupção no setor de Transportes do Rio e chegou a prender o empresário Jacob Barata Filho, o ‘rei do ônibus’. Gilmar mendes soltou Jacob e outros oitos investigados da Ponto Final. Além de atender o pedido das defesas, o ministro do Supremo ironizou decisões de Bretas, que chamou de atípicas.

O juiz da Lava Jato, no Rio, assistiu ao filme ao lado do juiz federal Sérgio Moro, da Lava Jato, em Curitiba.

“Excelente o filme”, opinou Marcelo Bretas.

O longa estreia em 7 de setembro. O filme destaca cenas de ação, histórias da força-tarefa e personagens que ganharam relevância a partir das investigações do início da Operação Lava Jato até março de 2016, sob a ótica da equipe da Polícia Federal.

Ambientado no Paraná, estado onde nasceu a operação, o longa parte do ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni), que coordena a força-tarefa em conjunto com o Ministério Público e mostra os bastidores: obstáculos, conflitos e as pistas que levaram esses policiais ao esquema de desvio de dinheiro público.

O filme é inspirado no livro homônimo de autoria de Carlos Graieb e Ana Maria Santos e monta o passo a passo da investigação e os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e desvios para pagamento de propina para executivos de uma estatal petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares.

O elenco conta Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, Marcelo Serrado, João Baldasserini, Rainer Cadete, Ary Fontoura, entre outros. Produzido por Tomislav Blazic (New Cine & TV) e com roteiro de Gustavo Lipsztein e Thomas Stavros.