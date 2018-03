Maluf internado

O deputado federal Paulo Maluf foi internado em um hospital particular de Brasília nesta quarta-feira, 28. O parlamentar está encarcerado desde o dia 20 de dezembro na ala de idosos do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A defesa do deputado informou que Maluf ‘teve uma complicação séria no seu quadro de saúde’. Segundo o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, que defende Maluf, o parlamentar ‘terá que ficar sob observação por pelo menos 3 dias’.

O deputado teve uma crise de choro e passou mal na Penitenciária da Papuda, no final da noite desta terça-feira, 27, quando soube por seus advogados que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ainda não havia decidido e, provavelmente, não decidiria durante o feriado da Semana Santa liminar pedida para que seja solto.

Maluf, de 86 anos, foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias por lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo (1993-1996). No dia 19 de dezembro do ano passado, o ministro Edson Fachin ordenou a execução da pena em regime fechado.

Desde que o parlamentar condenado foi preso, sua defesa alega que ele tem problemas de saúde.

COM A PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, O KAKAY, QUE DEFENDE PAULO MALUF

O Dr Paulo Maluf teve uma complicação séria no seu quadro de saúde esta madrugada e foi internado as pressas no hospital HOME perto da meia-noite. A informação é que terá que ficar sob observação por pelo menos 3 dias. A defesa não obteve ainda maiores detalhes e também se preserva o direito de respeitar a dor e a preocupação d9a família, que não quer maior exposição. Como é do conhecimento de todos o quadro de saúde do Dr Paulo é grave ,com constante e diario comprometimento , inclusive com permanente risco de óbito. O que cabia a defesa técnica foi feito, agora são os médicos que estarão responsáveis pela saúde. Kakay

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA

A Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social (SSP/DF) informa que o interno Paulo Maluf foi encaminhado, por volta de 23 horas dessa terça-feira (27), a um hospital particular da Asa Sul. O detento se queixou de dores nas costas e foi conduzido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Inicialmente, por solicitação médica, ele ficará internado por 24 horas para exames. Ele está sob escolta de agentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe).