Lula pediu para receber visitas da família nas quintas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer receber visitas de familiares nas quintas-feiras, na “cela” especial, espécie de sala de Estado-Maior, na prisão da Operação Lava Jato. Preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso apartamento triplex no Guarujá, o petista completa nesta quarta-feira, 10, o quarto dia no cárcere para o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês, em regime fechado.

O pedido para que as visitas de familiares ocorressem nas quintas partiu da defesa do ex-presidente. O advogado Cristiano Zanin Martins, que esteve com o ex-presidente em todos os dias de seu encarceramento até aqui, solicitou a data ao superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, e ao delegado Igor Romário de Paula, que fazem os contatos com os defensores.

Lula está em uma sala reservada especialmente para ele no quarto andar do prédio da PF, isolado dos demais presos da Custódia. Na segunda-feira, o juiz federal Sérgio Moro registrou na Ficha Individual de execução provisória da pena de Lula que a sala de Estado-Maior e uma televisão – onde assistiu seu time do coração, o Corinthians, ficar campeão do Paulista no domingo – são os únicos benefícios concedidos a Lula , em relação aos demais encarcerados.

O documento que serviu para abertura do processo de execução penal provisória da pena, pela juíza federal Carolina Moura Lebbos, destaca o veto a outros “privilégios”. E o entendimento foi mantido pela juíza da 12.ª Vara Federal – responsável pela execução penal em Curitiba.

“Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal”, diz Moro.

Pela regra, Lula pode receber visitas de advogados a qualquer dia da semana – menos sábados, domingos e feriados – e de familiares, uma vez por semana, como ocorre com os demais encarcerados da PF.

As visitas de familiares na carceragem da PF, onde estão 20 presos comuns, ocorrem nas quartas-feiras. A Custódia fica no segundo piso do prédio, isolado da sala de Estado-Maior de Lula. Entre os detentos, o ex-ministro Antonio Palocci, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, o ex-diretor da Petrobrás Renato Duque.

Não há ainda confirmação de quais familiares visitarão Lula, mas os filhos estão entre os que viajarão a Curitiba, segundo apurou o Estadão.