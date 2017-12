Lava Jato aponta ‘taxa de oxigênio’ também na Prefeitura do Rio

O procurador da República Sergio Pinel afirmou nesta quinta-feira, 3, que “dá para perceber uma conexão” entre os supostos esquemas de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), e da Secretaria Municipal de Obras da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB). De acordo com o procurador, um dos indícios é o termo usado para chamar a propina cobrada em obras públicas nos dois esquemas: a “taxa oxigênio”. O MPF relacionou o fato aos dois governos serem liderados por políticos do mesmo partido: o PMDB.

“A organização criminosa liderada por Cabral se estendeu por outras ramificações do PMDB. É possível que este esquema tenha sido replicado ainda para outros entes federados que possuíam agentes públicos do PMDB”, disse o procurador.

O ex-secretário de Obras da Prefeitura Alexandre Pinto foi preso nesta quinta-feira, 3, na Operação Rio 40 Graus.

Em nota, a PF informou que a Rio 40 Graus apura um esquema envolvendo o pagamento de propina a servidores públicos nas esferas municipal e federal, por meio de serviços fictícios de advocacia e entregas de valores em espécie desviados das obras do BRT Transcarioca e do Programa de Despoluição da Bacia de Jacarepaguá. A operação é realizada em conjunto ao Ministério Público Federal e a Receita Federal.

As investigações, iniciadas há cerca de quatro anos, indicam a participação de servidores públicos municipais no grupo criminoso.

O Estado ainda não conseguiu ouvir o PMDB sobre as acusações.