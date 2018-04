‘Inócua era a suposta política de recuperação de dependentes químicos’, reage governo Doria

A Prefeitura de São Paulo respondeu nesta quarta-feira, 4, em nota, o teor da decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14.ª Vara de Fazenda Pública, que determinou a reabertura dos ‘hoteis sociais’ do programa Braços Abertos, na região da Luz. O magistrado escreveu que o banimento das estruturas torna a política pública ‘comprometida e até mesmo inócua’.

De forma enfática, a gestão João Doria reagiu. “Inócua era a suposta política de recuperação de dependentes químicos do chamado programa De Braços Abertos. Diante das falhas graves de segurança e higiene dos hotéis e do fracasso da política de concessão de bolsas mediante realização de pequenas tarefas de zeladoria, o modelo da gestão anterior se mostrou totalmente inadequado para a efetiva recuperação dos dependentes químicos, que nunca deixaram de frequentar o fluxo”, aponta a Prefeitura na nota.

De acordo com o pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, os beneficiários voltaram para o ‘fluxo’ das drogas porque ‘o atendimento alternativo ao hotel social, fornecido pela Prefeitura de São Paulo, além de insuficiente, pelo déficit de vagas, é pior do que aquele fornecido no âmbito do hotel social e não possui finalidade específica para a reabilitação psicossocial’.

A prefeitura assinala que apenas 37 dos quase 300 beneficiários do programa trabalhavam de fato e que o ‘Braços Abertos’ não recuperou nenhum dos participantes.

Além disso, segue o governo Doria, o fluxo dobrou de tamanho entre 2016 e 2017, de acordo com pesquisa patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e houve aumento de quarteirões na região da Luz com tráfico de drogas.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO

“A Prefeitura esclarece que inócua era a suposta política de recuperação de dependentes químicos do chamado programa Braços Abertos. Diante das falhas graves de segurança e higiene dos hotéis e do fracasso da política de concessão de bolsas mediante realização de pequenas tarefas de zeladoria, o modelo da gestão anterior se mostrou totalmente inadequado para a efetiva recuperação dos dependentes químicos, que nunca deixaram de frequentar o fluxo. De quase 300 beneficiários do programa, apenas 37 trabalhavam de fato, comparecendo aos locais das tarefas em ao menos 75% dos dias. Além disso, o que se constatou, na prática, foi que a região da Luz teve quatro quarteirões tomados inteiramente pelo tráfico, que também se fazia presente nos hotéis. Entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, houve crescimento do número de consumidores de drogas na região, conforme comprovado por pesquisa patrocinada pelo PNUD. O chamado fluxo dobrou de tamanho: de cerca de 900 pessoas para mais 1800.”