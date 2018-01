Com líderes presos, grupo desafia PF, espalha fake news e mantém golpe do ‘ouro do império’

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar ‘fake news’ espalhadas na internet com o fim de embaraçar investigações no âmbito da Operação Ouro de Ofir, deflagrada nesta terça-feira, 21, contra supostos articuladores de um golpe que pegou mais de 25 mil pessoas em todo o país. A venda de centenas de toneladas de ouro e a recuperação de letras antigas do Tesouro Nacional estão entre as histórias falsas usadas para ludibriar as vítimas e tomar dinheiro delas a título de investimento com a promessa de retornos estratosféricos.

Mesmo após a prisão de três pessoas apontadas como líderes da suposta organização, investigados que atuam como braços dos ‘cabeças’ do grupo permanecem em contato com as vítimas e espalham ‘fake news’ para convencê-las a manter confiança de que vão receber dinheiro entregue aos falsários.

Uma notícia aos moldes de um site de notícias de grande circulação tem sido espalhada pelos golpistas por meio de redes sociais com o pretexto de convencer as vítimas de que a Polícia Federal encerrou as investigações.

“Polícia Federal admite erros em Operação Ouro de Ofir, Celso Eder Araújo mostra valores que serão pagos a partir de hoje a investidores”, diz o título da falsa matéria. Na linha fina, abaixo da chamada, consta: ‘nós erramos, os valores, de fato, existem’.

Celso Eder Araújo é apontado pelas investigações como o principal cabeça do grupo, que conta ainda com a ajuda de supostos ‘correntistas’. Ele é dono da empresa Company, que patrocina a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul.

“A imagem permitiu que os estelionatários mantivessem seus golpes pela Internet e amealhassem outras vítimas, com propostas de elevadíssimo retorno financeiro resultante de investimentos irrisórios e histórias fantasiosas”, afirma a PF.

Segundo a corporação, o site de notícias, em comunicado oficial, esclarece ‘que a publicação atribuída ao sítio, onde a manchete informa que a Polícia Federal admite erros na operação Ouro de Ofir e que Celso Eder Araújo mostra valores que serão pagos a partir de hoje a investidores, trata-se na verdade de Fake News.

“Nenhuma reportagem com esse conteúdo foi realizada pelos nossos profissionais.”

“Esta informação enviada à PF será anexada ao inquérito como prova, assim como a foto da falsa reportagem, e áudios de diversos grupos de vítimas (investidores) em algumas redes sociais, onde os fraudadores disseminam a informação de que a PF estaria servindo a interesses outros que não à impessoal persecução penal, cometendo, em tese, crimes contra a União no bojo dos crimes de estelionato e contra o sistema financeiro investigados na Operação Ouro de Ofir”, afirma a PF.