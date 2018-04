O deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL, se manifestou apenas com um ‘boa noite, Brasil’ nas redes sociais após o juiz Sérgio Moro mandar prender o ex-presidente Lula, nesta quinta-feira, 5.

No twitter, Bolsonaro se restringiu a dizer ‘boa noite’, seguido por um símbolo de positivo e uma bandeira do Brasil. Foi o que bastou para que seus seguidores o respondessem e replicassem a publicação.

Além de mensagens de apoio ao presidenciável, também foram postadas muitas manifestações favoráveis a Moro.

Mais cedo, o deputado havia publicado um vídeo em sua página na internet mais longo em que defendia que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar o habeas corpus de Lula, ‘cada um de nós se empenhar para mudar o destino da nossa Pátria’.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso triplex do Guarujá.

Na decisão, Moro proibiu o uso de algemas ’em qualquer hipótese’ em Lula.

“Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física”, decretou o juiz da Lava Jato.