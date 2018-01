‘A lei é para todos’, filme sobre a PF na Lava Jato, estreia no Dia da Independência

‘Polícia Federal – A lei é para todos’, o filme que conta bastidores da Operação Lava Jato, estreia nos cinemas em 7 de setembro. O longa destaca cenas de ação, histórias da força-tarefa e personagens que ganharam relevância a partir das investigações, desde o início até março de 2016, sob a ótica da equipe da Polícia Federal.

O filme é inspirado no livro homônimo de autoria de Carlos Graieb e Ana Maria Santos. O longa monta o passo a passo da investigação e os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e desvios para pagamento de propina para executivos da Petrobrás, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. O elenco tem Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, Marcelo Serrado, João Baldasserini, Rainer Cadete e Ary Fontoura.

Ambientado no Paraná, estado onde nasceu a operação, o longa parte do ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni), que coordena a força-tarefa em conjunto com o Ministério Público e mostra os bastidores: obstáculos, conflitos e as pistas que levaram esses policiais ao esquema de desvio de dinheiro público.

Segundo o diretor Marcelo Antunez, a história da operação não poderia passar em branco.

“Gosto muito de poder abordar uma questão de agora ou do futuro que afete a vida de todos nós. Esse filme tem um quê de realização pessoal pra mim. É exatamente o que eu adoraria fazer e, enfim, apareceu uma circunstância sensacional. Por ser um assunto que mexe com o país inteiro, a Lava Jato atrai mais ainda a atenção. É uma oportunidade ótima para inserirmos um thriller”, afirma.

O produtor Tomislav Blazic revela que a operação foi tomando vulto e chamou sua atenção para a necessidade de levar o assunto ao cinema.

“Estava desenvolvendo um filme sobre tráfico de drogas, também sob a perspectiva da Polícia Federal. Mas, de repente, a Lava Jato começou a ficar fora da curva e aquilo me fez mudar de rumo. Achei que fazer um longa com esse tema seria importante para fazer com que a sociedade reflita o mal que a corrupção gera. Um câncer maligno que precisa ser combatido”, diz.

O distribuidor Bruno Wainer, da Downtown Filmes, aposta que todos querem saber como foi que uma investigação sobre tráfico de drogas em Curitiba acabou levando à prisão de poderosos em São Paulo, Rio e Brasília.

“Nós só passamos a prestar atenção na Lava Jato quando ela ficou grande. O filme conta o que veio antes”, conta Wainer.

