Marun diz que espera dispensa de Imbassahy para assumir Segov

O deputado Carlos Marun (PMDB.MS) está aguardando uma conversa final do presidente Michel Temer com o ministro Antonio Imbassahy (PSDB BA) para assumir como novo chefe da Secretaria de governo. “Só falta esta conversa final. Não é fácil para o presidente. Já falei com o presidente sobre a mudança e estou aguardando”, disse o deputado à Coluna. Temer e Imbassahy se tornaram amigos nos últimos meses. Os dois tinham pouco contato antes de o tucano assumir a Segov. Daí a dificuldade em demiti-lo.

Conforme a Coluna revelou, o nome de Marun foi levado ao presidente Temer pelo PMDB da Câmara. Imbassahy vai retomar seu mandato de deputado federal. O cargo dele virou alvo de disputa do Centrão depois de o PSDB rachar e parte da bancada defender a saída do governo Temer.

O presidente Michel Temer avisou ao deputado Carlos Marun (PMDB-MS) que o nome dele será anunciado na tarde desta quarta-feira, 22.

Marun é líder da tropa de choque do presidente Temer no Congresso. A base aliada na Câmara já lamenta perder um grande aliado na defesa do presidente no plenário.

Para assumir o ministério, Marun se comprometeu a não disputar a eleição em 2018. A informação de que o nome dele entrou na disputa pelo cargo foi revelada pela Coluna na semana passada.