Marun é avisado que substituirá Imbassahy no Governo

A Coluna do Estadão revelou ontem que a bancada do PMDB já havia definido pelo nome de Marun e que o anúncio seria formalizado nesta quarta. Os últimos “ajustes” para a nomeação de Marun formam discutidos ontem a noite em reunião com Temer.

Procurado pela Coluna, Marun confirmou ter recebido o convite de Temer. “Só falta está conversa final. Não é fácil para o presidente. Já falei com o presidente sobre a mudança e estou aguardando”, disse o deputado.

Marun é líder da tropa de choque do presidente Temer no Congresso.A base aliada na Câmara já lamenta perder um grande aliado na defesa do presidente no plenário.

Para assumir o ministério, Marun se comprometeu a não disputar a eleição em 2018. A informação de que o nome dele entrou na disputa pelo cargo foi revelada pela Coluna na semana passada. (Naira Trindade, Andreza Matais e Leonel Rocha)