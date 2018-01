Aécio tenta emplacar Saraiva Felipe na Secretaria de Governo

Coluna do Estadão

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) tenta fazer o deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG) ministro da Secretaria de Governo no lugar do tucano Antonio Imbassahy.

Aécio segue o mesmo caminho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que emplacou Alexandre Baldy (GO) para o Ministério das Cidades, por meio do PP.

O jogo é político. Ao tentar cavar um ministério para Saraiva Felipe, que não é do seu grupo, Aécio busca demover o PMDB mineiro de apoiar a reeleição de Fernando Pimentel (PT) e trazer o partido para seu lado. Vai precisar do apoio de Temer para convencer a bancada na Câmara.

Apesar das pressões de Aécio, o nome preferido do PMDB para a Secretaria de Governo é o do deputado Carlos Marun (PMDB-MS). Líder da tropa de choque de Temer, ele afirma que abre mão de disputar a eleição em 2018 para ser ministro.

COM A PALAVRA O SENADOR AÉCIO NEVES:

O senador Aécio Neves afirma que não fez nem fará qualquer indicação para a anunciada reforma ministerial do governo federal. Não procede assim a informação repassada à coluna referente à suposta indicação pelo senador do deputado Saraiva Felipe, com quem ele não mantém contato há mais de um ano.

