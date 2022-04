Zeina Latif vai assumir Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou nesta quinta-feira, 28, a economista Zeina Latif como secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Zeina fez carreira no mercado financeiro e já passou por instituições como Banco Real, HSBC e XP Investimentos.

Em nota, a equipe de Garcia, que assumiu o governo com a saída de João Doria (PSDB), afirmou que a nomeação mostra o foco da gestão em unir metas econômicas liberais e de responsabilidade social. No Twitter, o governador classificou Zeina como "uma das economistas mais brilhantes do Brasil".

Paulista de Campinas, Zeina Latif, de 54 anos, é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Em sua trajetória profissional trabalhou no Royal Bank of Scotland (onde foi economista sênior para a América Latina), ING, ABN-Amro Real, Banco Bilbao Vizcaya, HSBC e XP Investimentos. Também deu aulas de macroeconomia no curso de MBA do Ibmec.

Em dezembro, Zeina foi anunciada por Doria como integrante da área econômica de sua pré-campanha à Presidência. Ela segue na equipe.

Hj, assume como sec de Desenvolvimento Econômico de SP a economista Zeina Latif, umas das economistas mais brilhantes do Brasil. Bem-vinda, Zeina! É uma honra ter vc em nosso governo. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) April 28, 2022

Na semana passada, o economista Felipe Salto assumiu como secretário da Fazenda e Planejamento do governo paulista, no lugar do ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil). Salto compartilhou a publicação de Garcia sobre Zeina no Twitter e comemorou a chegada da colega ao governo.