William Waack passa a gravar programa na redação do ‘Estado’

Colunista do Estado desde março de 2018, o jornalista William Waack passará a gravar seu programa semanal na internet, o PainelWW, na redação do jornal. A decisão, segundo Waack, “tem tudo a ver” com o tema do programa, que aborda assuntos de relevância política, econômica e do plano internacional.

“O clima da redação do Estadão, uma das mais tradicionais e mais respeitadas do País, é muito prestigioso. Esse ambiente tem tudo a ver”, afirmou o jornalista, que foi correspondente do jornal na Alemanha de 1975 a 1978 e, mais tarde, participou de importantes coberturas, como a queda do Muro de Berlim.

Em 1991, venceu ainda o prêmio Esso com a cobertura sobre a Guerra do Golfo, ao lado do jornalista Hélio Campos Mello e, em 1993, ganhou o mesmo prêmio pelas revelações sobre os arquivos secretos de Moscou. As duas reportagens se tornaram livros.

Com o novo acordo, o Estado passa a ser apoiador de todas as edições do programa e continua tendo participação ocasional de alguns jornalistas entre os entrevistados.

YouTube. Para Adhemar Altieri, diretor da MediaLink Comunicação Corporativa, empresa responsável pela produção do PainelWW, trata-se de uma evolução natural. “William tem uma identificação pessoal e profissional de décadas com a casa. É um ingrediente a mais para o PainelWW, um projeto pessoal do William que fala com um público altamente qualificado e cada vez mais numeroso”, afirmou, citando que o programa tem 645 mil assinantes no YouTube.