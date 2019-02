Voto secreto ou aberto? Veja como cada senador quer escolher o presidente da Casa

O Senado define neste sábado, após suspender a sessão de sexta, 1, seu novo presidente. Antes disso, porém, os parlamentares precisam decidir se o voto será aberto ou secreto. Veja como se posicionaram, na sexta, os senadores sobre a possibilidade de voto aberto para presidência da Casa. Acompanhe a sessão minuto a minuto, aqui.

Por 50 votos a 2, o plenário do Senado decidiu ontem que a votação seria aberta, mas um tumulto tomou conta da sessão, que foi suspensa e foi retomada neste sábado, 2. Neste intervalo, porém, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, atendeu a um pedido do MDB e do Solidariedade e determinou que a votação seja secreta, conforme previsto no Regimento Interno do Senado.

Como cada senador prefere escolher o presidente da Casa:

VOTO ABERTO:

Alessandro Vieira (PPS)

Álvaro Dias (Podemos)

Angelo Coronel (PSD)

Antonio Anastasia (PSDB)

Arolde de Oliveira (PSD)

Carlos Viana (PSD)

Dário Berger (MDB)

Eduardo Girão (PROS)

Elmano Férrer (Podemos)

Esperidirão Amin (PP)

Fabiano Contarato (Rede)

Flávio Arns (Rede)

Flávio Bolsonaro (PSL)

Izalci Lucas (PSDB)

Jarbas Vasconcelos (MDB)

Jayme Campos (DEM)

Jorge Kajuru (PSB)

Jorginho Mello (PR)

José Serra (PSDB)

Lasier Martins (PSD)

Leila Barros (PSB)

Lucas Barreto (PSD)

Luis Carlos Heinze (PP)

Mailza Gomes (PP)

Major Olímpio (PSL)

Mara Gabrilli (PSDB)

Márcio Bittar (MDB)

Marcos do Val (PPS)

Marcos Rogério (DEM)

Nelsinho Trad (PSD)

Osmar Aziz (PSD)

Oriovisto Guimarães (Podemos)

Otto Alencar (PSD)

Plínio Valério (PSDB)

Randolfe Rodrigues (Rede)

Reguffe (Sem partido)

Roberto Rocha (PSDB)

Rodrigo Cunha (PSDB)

Rodrigo Pacheco (DEM)

Romário (Podemos)

Rose de Freitas (Podemos)

Selma Arruda (PSL)

Sérgio Petecão (PSD)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (PSL)

Styvenson Valentim (Rede)

Tasso Jereissati (PSDB)

Vanderlan Cardoso (PP)

Wellington Fagundes (PR)

Zequinha Marinho (PSC)

VOTO SECRETO:

Eduardo Braga (MDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

NÃO VOTARAM:

Confúcio Moura (MDB)

Eduardo Gomes (MDB)

Fernando Bezerra Coelho (MDB)

Jader Barbalho (MDB)

José Maranhão (MDB)

Luiz Carlos do Carmo (MDB)

Marcelo Castro (MDB)

Renan Calheiros (MDB)

Irajá Abreu (PSD)

Chico Rodrigues (DEM)

Ciro Nogueira (PP)

Daniella Ribeiro (PP)

Humberto Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Jean Paul Prates (PT)

Paulo Paim (PT)

Paulo Rocha (PT)

Rogério Carvalho (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

Cid Gomes (PDT)

Kátia Abreu (PDT)

Weverton Rocha (PDT)

Fernando Collor (PROS)

Eliziane Gama (PPS)

Veneziano Vital do Rêgo (PSB)

Mecias de Jesus (PRB)

Telmário Mota (PROS)

Zenaide Maia (PROS)

PRESIDENTE DA SESSÃO:

Davi Alcolumbre (DEM)