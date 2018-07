Vitória recebe ato pró-Lula

VITÓRIA - A capital capixaba também realiza ato em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorre na manhã desta quarta-feira, 24, na praça Costa Pereira, no centro de Vitória (ES). A movimentação no local começou logo pela manhã, imediatamente ao início do julgamento do petista, no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), sobre o caso do triplex do Guarujá.

Vestindo camisas vermelhas e segurando bandeiras do PT, os manifestantes acompanham o julgamento em televisões instaladas na praça. Em alguns momentos os militantes realizam seus discursos em um local equipado com caixa de som e microfones, instalados para o ato.

Logo pela manhã, o presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, disse que as expectativas quanto ao resultado do julgamento são positivas, e acredita que o julgamento tem um viés político. “Acreditamos na absolvição do nosso ex-presidente. Ele foi condenado sem provas e não há como justificar isso”, disse.

Lula foi condenado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sentença, Moro sustenta que o ex-presidente ocultou a propriedade do triplex e que o imóvel foi recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobrás.

