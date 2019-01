Uma vitória para Bolsonaro? Por que o presidente comemora a prisão de Battisti

A prisão de Cesare Battisti na Bolívia, noticiada na madrugada deste domingo, 13, foi prontamente comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Detido após ficar um mês foragido, o italiano foi alvo constante do ex-deputado, antes e depois de se eleger presidente. Bolsonaro usa Battisti para reforçar sua posição contrária às esquerdas.

Um dos motivos é a ligação estabelecida entre o italiano e os adversários políticos do atual presidente. Asilado no Brasil durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Battisti foi constantemente associado por Bolsonaro a partidos como o PT e o PSOL. "Finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideais de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo (PT)", escreveu Bolsonaro este domingo no Twitter.

A extradição de Battisti chegou a ser promessa de campanha de Bolsonaro. "Reafirmo aqui meu compromisso de extraditar o terrorista Cesare Battisti, amado pela esquerda brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições", escreveu em outubro no Twitter, em italiano. "Mostraremos ao mundo nosso total repúdio e empenho no combate ao terrorismo."

Porém, o plano de Bolsonaro de decretar a extradição do italiano não se concretizou. Em dezembro, um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, anular uma liminar que impedia a prisão de Battisti e o italiano virar foragido, foi o então presidente Michel Temer que assinou o decreto de sua extradição.

O tom das comemorações de Bolsonaro neste domingo foi dado pelos filhos, Carlos e Eduardo, assim como o pai, bastante ativos nas redes sociais. "Aguardamos ansiosamente qual será a relação do PT, PCdoB, PSOL e alinhados diante da prisão do italiano terrorista assassino", escreveu Carlos. "A esqueda chora", publicou Eduardo. Ambas as mensagens foram reproduzidas na conta oficial do presidente.

Congratulazioni e conta sempre su di noi, Ministro Salvini! https://t.co/9JRIql2tFZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 de janeiro de 2019

Nos últimos meses, o tema ainda fez Bolsonaro se aproximar de lideranças italianas. O país defendia a extradição de Battisti. "Parabéns e sempre conte conosco, ministro Salvini", escreveu neste domingo após o vice-primeiro-ministro do país, Matteo Salvini, publicar uma mensagem em que comemora a prisão de Battisti.

Também durante a campanha presidencial, no ano passado, Bolsonaro publicou um vídeo ao lado do deputado ítalo-brasileiro Roberto Lorenzato que, segundo o então candidato, transmitiu mensagens de Salvini, de apoio e reforçando o pedido pela extradição de Battisti. "Compromisso mais que reafirmado", escreveu Bolsonaro.

Relembre o caso Battisti. A Polícia Federal já havia feito ao menos 32 operações para capturar Battisti. O italiano foi preso pela unidade da Polícia da Bolívia que representa a Interpol, com base em informações fornecidas pela polícia italiana.

Battisti foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de quatro pessoas na Itália: dois policiais, um açougueiro e um joalheiro. Os crimes ocorreram entre 1977 e 1979, mas ele nega as acusações. Ao Estado, o italiano disse que “me acusam de um homicídio que aconteceu quando eu não estava mais na Itália.”

OS TWEETS DE BOLSONARO SOBRE CESARE BATTISTI

Jair Bolsonaro utilizou o Twitter para se manifestar a respeito de Cesare Battisti diversas vezes. Relembre:

PARTIDO DE PIROCAS: ñ nego mas ñ assumo, ñ apoio o PT mas defendo o PT, ñ concordo c/ terrorismo mas apoio Battisti. https://t.co/ZkYsCiU2Oe — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 14 de novembro de 2015

Qual a origem do dinheiro do terrorista Battisti? Disse que usaria para comprar material de pesca na Bolívia. Comigo, em 2019, verá o Papa. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 14 de outubro de 2017

Recebemos visita de deputado Ítalo-brasileiro Roberto Lorenzato trazendo o apoio e pedido de extradição do terrorista italiano Cesare Battisti oriundos do Vice-Primeiro Ministro da Itália. Compromisso mais que reafirmado! pic.twitter.com/iHMq3hs73i — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 26 de outubro de 2018

Nos EUA Trump pede pena de morte para terrorista. No Brasil Cesare Battisti leva vida de turista. pic.twitter.com/huyCNHuRk1 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 3 de novembro de 2017