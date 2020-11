Vídeo em que Putin elogia 'qualidades masculinas' de Bolsonaro viraliza nas redes

BRASÍLIA – Os elogios que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez ao presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Brics, nesta terça-feira, 17, provocaram críticas, elogios, piadas e até memes nas redes sociais. Derrotado por Bolsonaro nas eleições de 2018, Fernando Haddad (PT) insinuou no Twitter que o adversário buscava uma aproximação com o outro lado por causa do fracasso do americano Donald Trump, aliado do Palácio da Planalto, na disputa pela Casa Branca.

“Bolsonaro tá de dono novo. Vocês viram?”, provocou Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Na outra ponta, muitos seguidores de Bolsonaro não gostaram do que viram e criticaram o relacionamento com Putin.

- Palavras do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao término do encontro do BRICS. . Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020

Irritados, alguns deles sugeriram ao presidente que se aliasse a Nicolás Maduro, presidente chavista da Venezuela, e também se reunisse com o ditador comunista norte-coreano Kim Jong-un.

"Você sabe o que é BRICS? Boa noite e bons sonhos com Paulo Freire", respondeu Bolsonaro a um deles, em tom irônico, numa referência ao educador e filósofo que desenvolveu um método revolucionário de alfabetização de adultos e virou alvo de bolsonaristas. Freire, morto em 1997, já foi chamado de "energúmeno" por Bolsonaro.

Bolsonaro tá de dono novo. Vocês viram? — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 18, 2020

A polêmica ocorre na esteira da divulgação de um vídeo nas plataformas digitais de Bolsonaro, na noite de terça, mostrando um trecho da Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na cena, Putin elogiava as “qualidades masculinas” e a “coragem” do brasileiro. De acordo com Bolsonaro, o afago de Putin ocorreu ao término do encontro, realizado por videoconferência, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Putin presidiu a Cúpula do BRICS deste ano e, no discurso em russo, traduzido no vídeo pela equipe do Planalto, fez referência ao enfrentamento da doença e ao fato de o brasileiro ter sido infectado.

“O senhor expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. O senhor foi buscar a solução de todas as questões, antes de tudo na base dos interesses do seu povo, seu País, deixando para depois as soluções ligadas aos problemas de sua saúde pessoal. Isso é para todos nós um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento de seu dever e a execução de suas obrigações na qualidade de chefe de Estado”, disse Putin, segundo a tradução divulgada por Bolsonaro. “Não foi fácil para todos nós trabalharmos este ano, mas você também enfrentou pessoalmente esta infecção e passou pelas provações com muita coragem. Desejo a você tudo de melhor, em primeiro lugar, saúde. Todos nós vimos como não foi fácil para o senhor.”

A agência russa Sputnik Brasil noticiou a postagem de Bolsonaro com a mesma tradução. Antes, porém, em um texto sobre o encontro virtual dos líderes do BRICS, a agência estatal de Moscou usou outra expressão em português para traduzir o elogio de Putin: "Maiores qualidades de hombridade e força de vontade".

Até agora, nem Bolsonaro nem Putin reconheceram ainda a vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. Os dois aguardam o fim das ações em que Trump contesta o resultado e afirma ter ocorrido fraude, sem apresentar provas.