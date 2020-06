O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante), foi internado em Brasília após ser diagnosticado com covid-19 na noite deste domingo, 14. Em nota, o governo do DF diz que Britto "apresenta apenas dor de cabeça e receberá os primeiros tratamentos imediatamente". Ele deu entrada no DF Star, hospital particular da capital.