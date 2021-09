Vem Pra Rua decide não aderir a atos do dia 2 pelo impeachment

O movimento Vem Pra Rua decidiu que não vai aderir às manifestações pelo impeachment marcadas para o próximo dia 2 de outubro – os atos são convocados pela campanha nacional ‘Fora Bolsonaro’. O motivo é a participação do PT, adversário histórico do grupo, na convocação do protesto. O Movimento Brasil Livre (MBL) ainda não deliberou sobre sua participação na manifestação de outubro, mas alguns integrantes sinalizam que a chance de aderir é baixa.

“Não faz sentido o Vem Pra Rua participar”, disse Luciana Aberto, porta-voz do VPR. “Nosso registro histórico é anti-PT. Não compactuamos com a candidatura do Lula.”

Após a decisão do Vem Pra Rua, tomada em uma reunião nesta quinta-feira, 16, coordenadores do MBL avaliavam que dificilmente conseguirão um compromisso dos movimentos de esquerda para que o ato tenha o impeachment do presidente Jair Bolsonaro como pauta única, o que dificulta sua participação. Mais difícil ainda seria chegar a um acordo sobre as cores usadas no ato. O Vem Pra Rua e o MBL são avessos à ideia de marchar ao lado de estampas vermelhas. No último dia 12, os movimentos pediram a convidados que fossem de branco para tentar dar ao ato um caráter “apartidário”. O movimento ainda teria uma reunião na noite desta quinta, 16.

“Nós não devemos ir, porque dificilmente vai ser uma manifestação de uma pauta só”, diz a porta-voz do MBL Adelaide Oliveira. “Já sinalizaram com várias outras pautas, tipo assim: abaixo a reforma administrativa, Lula livre, Lula 2022. Não vai dar.”

Adelaide diz, no entanto, que o movimento não deve trabalhar contra a convocação do ato pela esquerda. O deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP), que é coordenador do MBL, diz que até a noite de ontem o assunto não estava decidido, mas também sinalizou que a adesão do grupo é difícil. “Estou sentindo que é difícil a gente aderir, porque é realmente uma manifestação com pautas de esquerda, não é uma pauta única.”

O gesto vai na direção contrária do que líderes de centro tentam articular para os próximos meses. O movimento Direitos Já!, fórum que reúne 18 partidos da direita à esquerda, convocou uma nova reunião para hoje com a intenção de organizar para novembro um ato com figuras de um amplo espectro ideológico.

Segundo o coordenador do movimento, Fernando Guimarães, a presença do MBL na reunião ainda era esperada. Ele disse que a decisão do Vem Pra Rua não interfere na organização do ato.

“Não interfere em nada porque o movimento amplo já existe”, disse Guimarães. “Faremos essa mobilização com aqueles que tem essa compreensão de que não é um momento de disputa de protagonismo, e sim de deixar vaidades e interesses.”

A decisão do Vem Pra Rua ocorre dias após o grupo ter participado o primeiro protesto de rua da centro-direita pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O ato do último dia 12 teve público estimado de 6 mil pessoas, menos do que protestos que vinham sendo organizados por movimentos de esquerda, apesar de ter recebido uma adesão do PDT de São Paulo e de centrais sindicais de última hora.

Outro grupo que organizou o protesto do dia 12, o Livres ainda mantém disposição para participar do protesto ao lado da esquerda. Não é uma decisão definitiva, mas uma reunião do grupo decidiu dar início a uma interlocução com a campanha nacional Fora Bolsonaro, mas com a mesma reivindicação de que o próximo ato tenha como bandeira apenas o impeachment. “Gostaríamos de ver um compromisso em direção a uma pauta única, a exemplo do que defendemos para o dia 12”, disse o coordenador do Livres Magno Karl. “Achamos que o dia 2 é uma oportunidade para dar mais um passo na construção de uma coalizão ampla, em favor de um único objetivo.”