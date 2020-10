Veja trechos da tese de Kassio Marques que também aparecem nos artigos de Saul Tourinho, sem citação

BRASÍLIA - Uma das polêmicas do currículo acadêmico do desembargador Kassio Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, são as dezenas de trechos idênticos de sua dissertação de mestrado encontrados em quatro artigos do advogado Saul Tourinho Leal. A tese de Kassio faz uso do material, sem fazer nenhum tipo de citação de que os textos foram publicados antes por outro autor.

Ao comentar o assunto, Saul Tourinho Leal afirmou que as acusações de plágio são infundadas e que as semelhanças entre seus trabalhos e a dissertação de Kassio são "fruto de esforço mútuo dos autores". Ele disse ter "há anos uma relação acadêmica com o desembargador" e afirmou que os artigos copiados são resultado de "debates, discussões e troca de informações acadêmicas, que, em conjunto com o Kassio, constituíram um acervo doutrinário comum para ser utilizado na produção acadêmica de ambos”. Já Kassio Marques disse que se trata de coincidência.

Por meio do sistema Plagium, o Estadão fez um levantamento das coincidências. Veja abaixo cada trecho idêntico – ou com mínimas alterações – da dissertação e dos artigos.