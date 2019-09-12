Política

Veja quem são os deputados e senadores que usam auxílios para morar em Brasília

Confira a lista de parlamentares que utilizam imóveis funcionais ou repasses em dinheiro para pagar as noites que passam na capital federal

Adriana Ferraz, Paulo Beraldo e Vinícius Passarelli, O Estado de S.Paulo

12 de setembro de 2019 | 15h11

As eleições do ano passado proporcionaram a maior taxa de renovação do Congresso Nacional dos últimos 30 anos, em torno de 50%, mas não interferiram em algumas práticas tão combatidas pelos novos parlamentares durante a campanha.

auxílio-moradia, concedido por ambas as Casas, é um exemplo disso: só 7% deputados e senadores (43 dos 594) abrem mão atualmente do uso do imóvel funcional ou de repasses em dinheiro para pagar as noites em que passam em Brasília. O custo desses auxílios mensais previstos em lei já passou de R$ 4,6 milhões de fevereiro a agosto

Senadores que recebem o auxílio-moradia:

AROLDE DE OLIVEIRA 

FLÁVIO ARNS

JAQUES WAGNER

MAJOR OLIMPIO

RODRIGO PACHECO

Senadores que ocupam imóvel funcional:

ACIR GURGACZ

ANGELO CORONEL

ANTONIO ANASTASIA

CARLOS VIANA

CID GOMES

CIRO NOGUEIRA

DANIELLA RIBEIRO

DARIO BERGER

DAVI ALCOLUMBRE

EDUARDO BRAGA

ELIZIANE GAMA

ELMANO FÉRRER

FABIANO CONTARATO

FERNANDO BEZERRA COELHO

FERNANDO COLLOR

FLÁVIO BOLSONARO

HUMBERTO COSTA

IRAJÁ

JADER BARBALHO

JARBAS VASCONCELOS

JAYME CAMPOS

JEAN PAUL PRATES

JORGINHO MELLO

JOSÉ MARANHÃO

JOSÉ SERRA

JUÍZA SELMA

KATIA ABREU

LASIER MARTINS

LUCAS BARRETO

LUIS CARLOS HEINZE

LUIZ DO CARMO

MAILZA GOMES

MARCELO CASTRO

MARCOS DO VAL

MARCOS ROGÉRIO 

MARIA DO CARMO ALVES

MECIAS DE JESUS

NELSINHO TRAD FILHO

OMAR AZIZ

OTTO ALENCAR

PAULO ROCHA

PLÍNIO VALÉRIO

RANDOLFE RODRIGUES

RENAN CALHEIROS

ROBERTO ROCHA

RODRIGO CUNHA

ROGÉRIO CARVALHO

ROMÁRIO

ROSE DE FREITAS

SÉRGIO PETECÃO

SIMONE TEBET

SORAYA THRONICKE

STYVENSON VALENTIM

TASSO JEREISSATI

TELMÁRIO MOTA

VANDERLAN CARDOSO

VENEZIANO VITAL DO RÊGO

WELLINGTON FAGUNDES

WEVERTON

ZENAIDE MAIA

ZEQUINHA MARINHO

Deputados que ocupam imóvel funcional:

DEP. ACÁCIO FAVACHO    

DEP. ADOLFO VIANA    

DEP. ADRIANO DO BALDY    

DEP. AÉCIO NEVES

DEP. AFONSO FLORENCE    

DEP. AFONSO HAMM        

DEP. AFONSO MOTTA        

DEP. AIRTON FALEIRO    

DEP. AJ ALBUQUERQUE        

DEP. ALCEU MOREIRA    

DEP. ALCIDES RODRIGUES    

DEP. ALENCAR SANTANA BRAGA        

DEP. ALEX MANENTE    

DEP. ALEX SANTANA    

DEP. ALEXANDRE LEITE    

DEP. ALEXANDRE PADILHA        

DEP. ALICE PORTUGAL        

DEP. ALIEL MACHADO        

DEP. ALINE GURGEL        

DEP. ALINE SLEUTJES        

DEP. ALTINEU CÔRTES    

DEP. ALUISIO MENDES        

DEP. ANDRÉ ABDON    PP        

DEP. ANDRÉ DE PAULA        

DEP. ANDRÉ FERREIRA        

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO        

DEP. ANDRÉ FUFUCA    

DEP. ANDRÉ JANONES        

DEP. ANÍBAL GOMES        

DEP. ANTONIO BRITO    

DEP. ARLINDO CHINAGLIA        

DEP. ARTHUR LIRA        

DEP. ARTHUR OLIVEIRA MAIA    

DEP. ASSIS CARVALHO

DEP. ÁTILA LIRA        

DEP. AUGUSTO COUTINHO        

DEP. ÁUREA CAROLINA        

DEP. AUREO RIBEIRO        

DEP. BACELAR        

DEP. BALEIA ROSSI        

DEP. BENEDITA DA SILVA    

DEP. BETO FARO        

DEP. BETO ROSADO    

DEP. BIRA DO PINDARÉ    

DEP. BOHN GASS        

DEP. BOSCO COSTA

DEP. BOSCO SARAIVA        

DEP. CACÁ LEÃO        

DEP. CAMILO CAPIBERIBE    

DEP. CAPITÃO ALBERTO NETO        

DEP. CAPITÃO WAGNER        

DEP. CARLA ZAMBELLI    

DEP. CARLOS CHIODINI        

DEP. CARLOS HENRIQUE GAGUIM

DEP. CARLOS JORDY    

DEP. CARLOS SAMPAIO        

DEP. CARLOS ZARATTINI        

DEP. CARMEN ZANOTTO        

DEP. CAROLINE DE TONI    

DEP. CÁSSIO ANDRADE        

DEP. CÉLIO MOURA

DEP. CÉLIO STUDART        

DEP. CELSO MALDANER        

DEP. CELSO SABINO        

DEP. CEZINHA DE MADUREIRA        

DEP. CHARLES FERNANDES        

DEP. CHARLLES EVANGELISTA        

DEP. CHICO D'ANGELO        

DEP. CHIQUINHO BRAZÃO        

DEP. CHRIS TONIETTO        

DEP. CHRISTIANE DE SOUZA YARED        

DEP. CLARISSA GAROTINHO        

DEP. CLAUDIO CAJADO        

DEP. CORONEL CHRISÓSTOMO        

DEP. CRISTIANO VALE        

DEP. DA VITORIA        

DEP. DAGOBERTO NOGUEIRA        

DEP. DAMIÃO FELICIANO        

DEP. DANIEL COELHO        

DEP. DANIEL FREITAS        

DEP. DANIEL SILVEIRA        

DEP. DANIEL TRZECIAK        

DEP. DANIELA DO WAGUINHO        

DEP. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ        

DEP. DARCI DE MATOS        

DEP. DARCÍSIO PERONDI        

DEP. DAVID MIRANDA        

DEP. DAVID SOARES        

DEP. DELEGADO ÉDER MAURO        

DEP. DELEGADO MARCELO FREITAS        

DEP. DELEGADO PABLO    

DEP. DIEGO GARCIA        

DEP. DOMINGOS NETO    

DEP. DOMINGOS SÁVIO        

DEP. DR. JAZIEL    

DEP. DR. LEONARDO    

DEP. DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR.        

DEP. DR. ZACHARIAS CALIL    

DEP. DRA. SORAYA MANATO    

DEP. DRA. VANDA MILANI    

DEP. DULCE MIRANDA    

DEP. EDILÁZIO JÚNIOR        

DEP. EDIO LOPES    

DEP. EDNA HENRIQUE    

DEP. EDUARDO BARBOSA        

DEP. EDUARDO BISMARCK        

DEP. EDUARDO BOLSONARO        

DEP. EDUARDO COSTA        

DEP. EDUARDO DA FONTE        

DEP. EFRAIM FILHO        

DEP. ELCIONE BARBALHO    

DEP. ELI BORGES        

DEP. ELIAS VAZ        

DEP. ELMAR NASCIMENTO        

DEP. EMANUEL PINHEIRO NETO        

DEP. EMIDINHO MADEIRA        

DEP. EVANDRO ROMAN        

DEP. EXPEDITO NETTO        

DEP. FÁBIO FARIA        

DEP. FÁBIO RAMALHO        

DEP. FABIO REIS        

DEP. FABIO SCHIOCHET        

DEP. FAUSTO PINATO        

DEP. FELÍCIO LATERÇA        

DEP. FELIPE FRANCISCHINI        

DEP. FELIPE RIGONI    

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR    

DEP. FERNANDA MELCHIONNA        

DEP. FERNANDO RODOLFO    

DEP. FILIPE BARROS    

DEP. FLÁVIA MORAIS        

DEP. FLAVIO NOGUEIRA        

DEP. FLORDELIS    

DEP. FRANCISCO JR.        

DEP. FRANCO CARTAFINA

DEP. FREI ANASTACIO RIBEIRO    

DEP. GASTÃO VIEIRA        

DEP. GELSON AZEVEDO        

DEP. GENECIAS NORONHA        

DEP. GENERAL GIRÃO        

DEP. GENERAL PETERNELLI        

DEP. GENINHO ZULIANI    

DEP. GIACOBO    

DEP. GIL CUTRIM    

DEP. GILBERTO NASCIMENTO

DEP. GIOVANI CHERINI        

DEP. GIOVANI FELTES        

DEP. GLAUBER BRAGA        

DEP. GLEISI HOFFMANN        

DEP. GONZAGA PATRIOTA        

DEP. GREYCE ELIAS        

DEP. GURGEL    

DEP. GUSTINHO RIBEIRO    

DEP. GUTEMBERG REIS    

DEP. HAROLDO CATHEDRAL        

DEP. HEITOR FREIRE        

DEP. HEITOR SCHUCH        

DEP. HÉLIO LEITE        

DEP. HELIO LOPES    

DEP. HERCULANO PASSOS    

DEP. HILDO ROCHA    

DEP. HIRAN GONÇALVES        

DEP. HUGO LEAL        

DEP. HUGO MOTTA        

DEP. IGOR TIMO    

DEP. ISNALDO BULHÕES JR.        

DEP. IVAN VALENTE    

DEP. JANDIRA FEGHALI    

DEP. JAQUELINE CASSOL    

DEP. JESUS SÉRGIO    

DEP. JHC        

DEP. JHONATAN DE JESUS    

DEP. JOÃO CARLOS BACELAR        

DEP. JOÃO DANIEL        

DEP. JOÃO MAIA    

DEP. JOÃO MARCELO SOUZA    

DEP. JOÃO ROMA    

DEP. JOAQUIM PASSARINHO    

DEP. JOENIA WAPICHANA    

DEP. JOICE HASSELMANN        

DEP. JOSÉ GUIMARÃES    

DEP. JOSÉ MEDEIROS    

DEP. JOSÉ NELTO        

DEP. JOSÉ NUNES    

DEP. JOSÉ PRIANTE        

DEP. JOSÉ RICARDO    

DEP. JOSÉ ROCHA        

DEP. JOSEILDO RAMOS        

DEP. JUAREZ COSTA    

DEP. JULIO CESAR RIBEIRO        

DEP. JÚLIO DELGADO    

DEP. JUNINHO DO PNEU

DEP. JUNIO AMARAL    

DEP. JÚNIOR FERRARI    

DEP. JUNIOR LOURENÇO        

DEP. JUSCELINO FILHO    

DEP. LAFAYETTE DE ANDRADA    

DEP. LAURIETE        

DEP. LEANDRE    

DEP. LEDA SADALA    

DEP. LÉO MORAES        

DEP. LÉO MOTTA        

DEP. LEONARDO MONTEIRO        

DEP. LÍDICE DA MATA        

DEP. LINCOLN PORTELA        

DEP. LIZIANE BAYER    

DEP. LOESTER TRUTIS        

DEP. LOURIVAL GOMES        

DEP. LUCAS REDECKER    

DEP. LUCAS VERGILIO    

DEP. LUCIANO BIVAR    

DEP. LUCIO MOSQUINI        

DEP. LUIS TIBÉ    

DEP. LUISA CANZIANI        

DEP. LUIZ ANTÔNIO CORRÊA        

DEP. LUIZ CARLOS MOTTA    

DEP. LUIZ LIMA        

DEP. LUIZ NISHIMORI    

DEP. LUIZÃO GOULART    

DEP. LUIZIANNE LINS    

DEP. MAGDA MOFATTO    

DEP. MARA ROCHA        

DEP. MARCELO ARO

DEP. MARCELO CALERO        

DEP. MARCELO FREIXO    

DEP. MARCELO MORAES

DEP. MÁRCIO BIOLCHI        

DEP. MÁRCIO LABRE    

DEP. MÁRCIO MARINHO    

DEP. MARCO BERTAIOLLI        

DEP. MARCON        

DEP. MARGARETE COELHO        

DEP. MARIA DO ROSÁRIO    

DEP. MARIA ROSAS

DEP. MARIANA CARVALHO    

DEP. MARÍLIA ARRAES    

DEP. MÁRIO NEGROMONTE JR.    

DEP. MARRECA FILHO    

DEP. MARX BELTRÃO    

DEP. MAURÍCIO DZIEDRICKI        

DEP. MAURO LOPES    

DEP. MAURO NAZIF    

DEP. MIGUEL HADDAD    

DEP. MILTON VIEIRA        

DEP. MOSES RODRIGUES    

DEP. NATÁLIA BONAVIDES        

DEP. NELSON BARBUDO    

DEP. NERI GELLER

DEP. NEWTON CARDOSO JR.        

DEP. NILSON PINTO        

DEP. NIVALDO ALBUQUERQUE        

DEP. NORMA AYUB        

DEP. ODAIR CUNHA        

DEP. OLIVAL MARQUES        

DEP. ONYX LORENZONI        

DEP. ORLANDO SILVA        

DEP. OSIRES DAMASO        

DEP. OSMAR TERRA    MDB

DEP. OSSESIO SILVA        

DEP. OTACI NASCIMENTO    

DEP. PAES LANDIM    

DEP. PASTOR EURICO        

DEP. PASTOR GILDENEMYR    

DEP. PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO        

DEP. PAULÃO        

DEP. PAULO ABI-ACKEL    

DEP. PAULO AZI        

DEP. PAULO BENGTSON        

DEP. PAULO EDUARDO MARTINS        

DEP. PAULO FREIRE COSTA    

DEP. PAULO GUEDES    

DEP. PAULO MAGALHÃES        

DEP. PAULO PEREIRA DA SILVA        

DEP. PAULO RAMOS    

DEP. PAULO TEIXEIRA        

DEP. PEDRO LUCAS FERNANDES        

DEP. PEDRO LUPION        

DEP. PEDRO UCZAI

DEP. PERPÉTUA ALMEIDA        

DEP. PINHEIRINHO

DEP. POLICIAL KATIA SASTRE    

DEP. POMPEO DE MATTOS

DEP. PR. MARCO FELICIANO        

DEP. PROFESSOR ALCIDES        

DEP. PROFESSOR ISRAEL BATISTA        

DEP. PROFESSOR JOZIEL        

DEP. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE    

DEP. PROFESSORA MARCIVANIA        

DEP. RAFAEL MOTTA        

DEP. RAIMUNDO COSTA        

DEP. REGINALDO LOPES        

DEP. REJANE DIAS    I    

DEP. RENATA ABREU        

DEP. RENILDO CALHEIROS        

DEP. RICARDO BARROS        

DEP. RICARDO PERICAR        

DEP. ROBERTO ALVES        

DEP. RODRIGO COELHO        

DEP. RODRIGO DE CASTRO    

DEP. RODRIGO MAIA        

DEP. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA        

DEP. RONALDO CARLETTO    

DEP. ROSANGELA GOMES        

DEP. ROSE MODESTO        

DEP. RUBENS BUENO        

DEP. RUBENS OTONI        

DEP. SÂMIA BOMFIM        

DEP. SANDERSON        

DEP. SANTINI        

DEP. SCHIAVINATO        

DEP. SEBASTIÃO OLIVEIRA        

DEP. SERGIO TOLEDO        

DEP. SERGIO VIDIGAL        

DEP. SEVERINO PESSOA        

DEP. SIDNEY LEITE        

DEP. SILVIA CRISTINA        

DEP. SILVIO COSTA FILHO        

DEP. SORAYA SANTOS        

DEP. SÓSTENES CAVALCANTE        

DEP. STEFANO AGUIAR        

DEP. SUBTENENTE GONZAGA        

DEP. TALÍRIA PETRONE        

DEP. TED CONTI        

DEP. TEREZA CRISTINA        

DEP. TEREZA NELMA    

DEP. TIAGO DIMAS        

DEP. TITO        

DEP. TONINHO WANDSCHEER        

DEP. TÚLIO GADÊLHA        

DEP. ULDURICO JUNIOR        

DEP. VAIDON OLIVEIRA        

DEP. VALMIR ASSUNÇÃO        

DEP. VANDER LOUBET        

DEP. VERMELHO        

DEP. VICENTINHO        

DEP. VICENTINHO JÚNIOR    

DEP. VINICIUS CARVALHO        

DEP. VINICIUS GURGEL        

DEP. WALDENOR PEREIRA    

DEP. WALTER ALVES        

DEP. WELITON PRADO        

DEP. WELLINGTON ROBERTO        

DEP. WOLNEY QUEIROZ        

DEP. ZÉ NETO    

DEP. ZÉ SILVA        

DEP. ZÉ VITOR        

DEP. ZECA DIRCEU        

 

Deputados que recebem o auxílio em dinheiro:

DEP. ABÍLIO SANTANA    

DEP. AGUINALDO RIBEIRO    

DEP. ÁTILA LINS    

DEP. BILAC PINTO    

DEP. BRUNA FURLAN    

DEP. CÉLIO SILVEIRA    

DEP. CLEBER VERDE

DEP. CORONEL ARMANDO    

DEP. DANIEL ALMEIDA    

DEP. DELEGADO ANTÔNIO FURTADO    

DEP. DIEGO ANDRADE    

DEP. EDMILSON RODRIGUES    

DEP. ENÉIAS REIS    

DEP. GUSTAVO FRUET    

DEP. IRACEMA PORTELLA    

DEP. JEFFERSON CAMPOS    

DEP. JÚLIO CESAR    

DEP. LEUR LOMANTO JÚNIOR    

DEP. LUCIANO DUCCI    

DEP. MÁRCIO JERRY    

DEP. MARLON SANTOS    

DEP. NELSON PELLEGRINO    

DEP. OTTO ALENCAR FILHO    

DEP. PADRE JOÃO    

DEP. PEDRO AUGUSTO BEZERRA    

DEP. PEDRO CUNHA LIMA    

DEP. RICARDO IZAR    

DEP. SILAS CÂMARA    

DEP. TIRIRICA    

DEP. VAVÁ MARTINS    

DEP. VINICIUS FARAH    

DEP. WILSON SANTIAGO    

DEP. ZÉ CARLOS    

DEP. ABOU ANNI    

DEP. ALAN RICK    

DEP. ALEXANDRE FROTA    

DEP. ALEXANDRE SERFIOTIS    

DEP. AMARO NETO    

DEP. ANGELA AMIN    

DEP. ARNALDO JARDIM    

DEP. AROLDO MARTINS    

DEP. BETO PEREIRA    

DEP. BIA CAVASSA    

DEP. BIBO NUNES    

DEP. BOCA ABERTA    

DEP. CAPITÃO AUGUSTO    

DEP. CARLOS BEZERRA    

DEP. CARLOS GOMES    

DEP. CARLOS VERAS    

DEP. CHRISTINO AUREO    

DEP. CORONEL TADEU    

DEP. DENIS BEZERRA    

DEP. DR. FREDERICO    

DEP. EDUARDO CURY    

DEP. ELI CORRÊA FILHO    

DEP. ENIO VERRI    

DEP. ENRICO MISASI    

DEP. EROS BIONDINI    

DEP. EUCLYDES PETTERSEN    

DEP. EVAIR VIEIRA DE MELO    

DEP. FÁBIO HENRIQUE    

DEP. FÁBIO MITIDIERI    

DEP. FELIPE CARRERAS    

DEP. FERNANDO MONTEIRO    

DEP. FLAVIANO MELO    

DEP. GASTÃO VIEIRA    

DEP. GEOVANIA DE SÁ    

DEP. GERVÁSIO MAIA    

DEP. GILBERTO ABRAMO    

DEP. GUIGA PEIXOTO    

DEP. HELDER SALOMÃO    

DEP. HÉLIO COSTA    

DEP. IGOR KANNÁRIO    

DEP. JERÔNIMO GOERGEN    

DEP. JOÃO CAMPOS    

DEP. JOÃO H. CAMPOS    

DEP. JORGE BRAZ    

DEP. JORGE SOLLA    

DEP. JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO    

DEP. JOSE MARIO SCHREINER    

DEP. JULIAN LEMOS    

DEP. JÚNIOR BOZZELLA    

DEP. JÚNIOR MANO    

DEP. LEÔNIDAS CRISTINO    

DEP. LUIZ CARLOS    

DEP. LUIZA ERUNDINA    

DEP. MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO    

DEP. MARCELO BRUM    

DEP. MARCELO CALERO    

DEP. MARCELO NILO    

DEP. MARCOS AURÉLIO SAMPAIO    

DEP. MARGARIDA SALOMÃO    

DEP. MARINA SANTOS    

DEP. MIGUEL LOMBARDI    

DEP. MISAEL VARELLA    

DEP. NICOLETTI    

DEP. NILTO TATTO    

DEP. OTONI DE PAULA    

DEP. PATRUS ANANIAS    

DEP. PEDRO PAULO    

DEP. PEDRO WESTPHALEN    

DEP. PROFESSORA DAYANE PIMENTEL    

DEP. PROFESSORA ROSA NEIDE    

DEP. RAUL HENRY    

DEP. REINHOLD STEPHANES JUNIOR    

DEP. RICARDO GUIDI    

DEP. RICARDO TEOBALDO    

DEP. ROBÉRIO MONTEIRO    

DEP. ROBERTO DE LUCENA    

DEP. ROBERTO PESSOA    

DEP. ROGÉRIO CORREIA    

DEP. RUI FALCÃO    

DEP. RUY CARNEIRO    

DEP. SAMUEL MOREIRA    

DEP. SARGENTO FAHUR    

DEP. SERGIO SOUZA    

DEP. SHÉRIDAN    

DEP. TADEU ALENCAR    

DEP. VANDERLEI MACRIS    

DEP. VILSON DA FETAEMG    

DEP. WLADIMIR GAROTINHO    

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