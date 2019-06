Veja os casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas

O Estado se juntou à One Free Press Coalition, iniciativa entre veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão da coalizão é usar as vozes coletivas de seus membros - que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas - para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade. Nesta segunda-feira, 3 de junho, o grupo apresenta a sua quarta lista mensal dos 10 Mais Urgentes. A lista será sempre publicada no início de cada mês.

Nesta edição, comemoramos a notícia de que os repórteres da agência Reuters Wa Lone e Kyaw Soe OO foram libertados da prisão em Mianmar logo após receber o Prêmio Pulitzer e aparecer na lista da coalizão no mês passado.

Além do Estado, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Veja abaixo a quarta lista dos 10 Mais Urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas: