Veja o exame positivo de Bolsonaro para coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro revelou nesta terça-feira, 07, que o contraiu o novo coronavírus. O exame foi feito na última segunda-feira, 6. Ao contrário do que ocorreu nas outras vezes, quando usou codinomes, Bolsonaro utilizou seu próprio nome neste exame.

O presidente já havia realizado três testes para detectar a covid-19. Dois deles, feitos no laboratório Sabin, estavam registrados em nome de outras pessoas, mas continham o CPF e a data de nascimento de Bolsonaro. Um terceiro, feito pelo laboratório Fiocruz, continha apenas "Paciente 05" como identificação, sem nenhum outro dado. O presidente disse que utilizou "codinomes" para fazer os testes e os laboratórios disseram não ter como comprovar que as amostras eram mesmo de Bolsonaro.

Leia Também Veja o caminho para renegociar suas dívidas

Os primeiros sintomas da doença, de acordo com o relato do presidente, começaram ainda no domingo. Bolsonaro, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco da doença, disse estar se sentindo bem após apresentar febre de 38ºC no dia anterior. Desta vez o presidente utilizou o próprio nome.

Em entrevista a jornalistas de TVs no Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que já iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a doença. Segundo ele, o fato de não estar sofrendo com os sintomas mais graves da doença se deve ao uso precoce do medicamento. Na segunda-feira, Bolsonaro já havia feito um exame dos pulmões, no Hospital das Forças Armadas, e disse a apoiadores que estava "tudo limpo".