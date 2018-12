Veja calendário de feriados nacionais da administração federal de 2019

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou nesta sexta feira, 28, o cronograma de feriados nacionais e de pontos facultativos da administração federal em 2019. A lista não inclui datas comemorativas estaduais e municipais. As informações foram publicadas em portaria no Diário Oficial da União.

Veja a lista completa:

- 1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional)

- 4 de março: Carnaval (ponto facultativo)

- 5 de março: Carnaval (ponto facultativo)

- 6 de março: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

- 19 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional)

- 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional)

- 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

- 20 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)

- 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

- 28 de outubro: Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (ponto facultativo)

- 2 de novembro: Finados (feriado nacional)

- 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

- 24 de dezembro, véspera de natal (ponto facultativo após as 14 horas)

- 25 de dezembro: Natal (feriado nacional) e

- 31 de dezembro, véspera de ano novo (ponto facultativo após as 14 horas)