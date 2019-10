Veja a cronologia do ataque hacker ao celular de Moro

O Estado teve acesso a documentos inéditos que narram como foi o dia da invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. São perícias e relatórios que demonstram toda a movimentação da Polícia Federal e do setor de inteligência do ministério em torno do caso. Confira abaixo a invasão hora a hora.

4 de junho

17h40 - Sérgio Moro recebe uma ligação do seu próprio número. O telefonema era o método utilizado pelos hackers para a invasão.

18h45 - Moro convoca reunião de emergência com integrantes da inteligência da Polícia Federal e de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça.

19h07 - Policiais federais e a equipe técnica do ministério começam uma espécie de "ação controlada", enviando links para o hacker clicar. Ele morde a isca.

23 de julho

PF prende quatro suspeitos de invadir o celular de autoridades do País. Entre os presos está Walter Delgatti Neto, que admitiu ter capturado mensagens pessoais de procuradores da Lava Jato e repassado ao jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercetp Brasil.

19 de setembro

Na segunda fase da Operação Spoofing, a PF prende mais dois suspeitos de participar da invasão dos celulares de autoridades. Foram presos o programador de computadores Thiago Martins, o ‘Chiclete’, e Luiz Molição.