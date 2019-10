'Vamos vencer esse câncer e governar a cidade', diz Covas em vídeo; veja

SÃO PAULO - De seu quarto no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, onde está internado para tratar de um câncer metastático que atinge seu sistema digestivo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) gravou um vídeo em que agradece o apoio que tem recebido desde que a doença foi diagnosticada, no fim de semana. A mensagem foi postada em sua conta no Instagram.

Covas começou a receber a quimioterapia às 9 horas desta terça, em um processo que deve durar ao menos até as 15 horas de amanhã. Nesta terça, recebeu visita de cortesia do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e de cinco secretários municipais. Ele está acompanhado da mãe, Renata, do irmão Gustavo Covas e do filho, Tomás, de 13 anos.

"Eu queria agradecer as dezenas, centenas de mensagens de apoio que tenho recebido. Eu e meu filho Tomás, de 14 anos, que está me acompanhando aqui todos os dias. Comecei minha sessão hoje de quimioterapia, a sessão que dura mais de 24 horas.Tenho certeza que vou vencer mais esse desafio", afirmou o prefeito.

"Os médicos me autorizaram, a gente continua a governar a cidade de São Paulo, hoje mesmo tive reunião com os secretários municipais, despachei aqui do hospital mesmo. Enfim, é vida que segue, colocando não apenas a minha saúde mas a cidade de São Paulo em primeiro lugar", continuou a mensagem.

"A cidade não pode parar, a cidade não tem como ficar em segundo plano, e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir aqui tocar as duas coisas. Vamos vencer esse câncer e governar a cidade de São Paulo. Muito obrigado", disse Covas, finalizando o vídeo.

Veja: