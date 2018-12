Vamos entregar 53 votos a um candidato da Câmara, diz líder do PSL

BRASÍLIA - Mesmo com discussões entre os deputados do PSL, o líder do partido na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse, nesta sexta-feira, 28, que os 53 parlamentares da sigla do presidente eleito, Jair Bolsonaro, vão votar em bloco para a Presidência da Câmara.

“Estamos dialogando, é uma bancada extremamente competente capaz e como toda família tem desavenças. Imagina uma família com 53 irmãos. Em nome do PSL e da governabilidade, vamos entregar os 53 votos a um candidato da Câmara”, disse Waldir.

As desavenças entre os deputados do PSL se tornaram notórias no início do mês, quando o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, discutiu em um grupo de WhatsApp com a deputada eleita, Joice Hasselmann.

O líder minimizou o suposto racha na legenda e contou a jornalistas no CCBB, sede do governo da transição em Brasília, que ainda não há preferência por um nome para presidir a Casa. Mas Waldir deixou o local, após uma reunião com um dos candidatos, deputado João Campos (PRB-GO), tido como um dos preferidos do presidente eleito, o presidente do PRB, Marcos Pereira (PRB-RJ), o futuro ministro da casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o deputado Leonardo Quintão (MDB-RJ), que coordena articulação do governo Bolsonaro com o Congresso.

Segundo o líder do PSL, o perfil do candidato que a legenda deve apoiar é de alguém que apoie “pautas conservadoras”, como o projeto de lei Escola Sem Partido, e, principalmente, as reformas da previdência e tributária. Não disse, contudo, quando o governo pretende apresentar os projetos para votação.

“Essa agenda está sendo construída. Vai ser dialogando com o cidadão, para que a gente não cometa o erro cometido no governo anterior, onde perdeu-se no marketing. A gente quer trabalhar essa questão muito importante da divulgação”, afirmou.

Diferentes candidatos, além de João Campos, apresentam esse perfil desenhado por Waldir. Aos jornalistas, ele disse que nenhum nome está vetado, nem o de Rodrigo Maia (DEM), que, segundo pontuou o líder do PSL, não defende as pautas conservadoras. O atual presidente da Câmara enfrenta resistência em alguns setores do PSL, que se articulam para apresentar outros nomes. Também são candidatos Capitão Augusto (PR) e Fábio Ramalho (MDB).