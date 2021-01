‘Vamos construir a maioria, deputado por deputado, deputada por deputada’, diz Baleia

Candidato do MDB à presidência da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (SP) afirmou que viu com “tranquilidade” os números do Placar do Estadão, levantamento em que aparece com apoio 107 parlamentares que declaram voto na disputa. Seu principal rival, o deputado Arthur Lira (PP-AL), contabilizou 170 declarações públicas de voto na enquete feita com os 513 parlamentares nas últimas duas semanas.

“Vejo com muita tranquilidade o Placar do Estadão. Tenho conversado com cada um dos parlamentares, falando da importância de a Câmara ser independente, para que o parlamentar possa exercer o seu mandato na plenitude. Não é bom uma Câmara submissa, uma Câmara cartorial, que só carimbe o que vier do Executivo”, afirmou Baleia, após participar, nesta sexta-feira, 15, de almoço no Palácio dos Bandeirantes com o governador João Doria (PSDB), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e cerca de outros 20 deputados.

Leia Também Bloco de Lira tem mais confirmação de apoio partidário

Baleia, que tem apoio de Maia, alega que lançou sua campanha há pouco tempo. “Conseguimos o apoio de um bloco com 281 parlamentares. Portanto, temos uma construção partidária majoritária e vamos construir a maioria, deputado por deputado, deputada por deputada, com humildade, mas mostrando que, na política, nós podemos e vamos vencer esta eleição”

Procurado pelo Estadão, Lira não quis comentar os resultados do placar – nesta sexta-feira, 15, ele fez campanha em Natal (RN), onde se reuniu com o prefeito, Alvaro Costa Dias (PSDB), acompanhado de deputados federais.

Ao todo, são 8 parlamentares na disputa. Além de Lira e Baleia, o PSOL (com Luiza Erundina) e o Novo (Marcel Van Hattem) decidiram lançar candidato próprio, e há outros parlamentares concorrendo de maneira independente da decisão de suas bancadas: Alexandre Frota (PSDB-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), André Janones (Avante-MG) e Capitão Augusto (PL-SP). Juntos, esses 6 candidatos somam 23 declarações de voto. No entanto, 190 deputados não quiseram responder, usando o argumento de que a eleição é secreta ou que ainda não definiu voto.