Bivar vê 'identidade' entre PSL e Maia e confirma Major Olímpio candidato no Senado

BRASÍLIA - Um dia após declarar apoio à candidatura à presidência da Câmara de Rodrigo Maia (DEM-RJ), os parlamentares eleitos do PSL se reuniram nesta quinta, 3, no Congresso para discutir os rumos do partido na Casa. O presidente do partido, Luciano Bivar (PE), disse que o encontrou consolidou o apoio do partido ao deputado do DEM e confirmou a candidatura de Major Olimpio (SP) a presidente do Senado.

"A reunião foi para consolidar o apoio do partido a Maia. Há uma identidade de ideias com Maia. Teremos 53 votos para ele", disse Bivar. Ele disse não ter conversado pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, também do PSL, sobre o apoio. "Não é uma posição do governo. E sim do partido. Não conversei pessoalmente com Bolsonaro sobre o apoio. E Major Olimpio é nosso candidato à presidência do Senado."

Major Olimpio confirmou sua candidatura no Senado e disse ver Renan Calheiros (MDB) como o candidato mais forte. "Me coloco como mais uma opção. Renan Calheiros tem uma força significativa e é o mais forte hoje."

Na eleição da Câmara, o acordo com o PSL foi fechado após uma reunião de Maia com Bivar. Ao Estado, Bivar disse que o partido, que tem 52 deputados eleitos, vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de Finanças e a segunda-vice-presidência da Câmara.

A divulgação do acordo desagradou a parte da bancada do PSL, mas surtiu um efeito imediato no cenário político. O PRB retirou a candidatura do deputado João Campos e declarou apoio a Maia. Em seguida, o líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (MS), reconheceu que os tucanos devem seguir o mesmo caminho. Também candidato à presidência da Câmara, o deputado JHC (PSB-AL) criticou o apoio do PSL ao seu concorrente, Maia. Para ele, o apoio mostra que o partido "começou a virar o balcão tradicional da velha política".

Após saber do anúncio do PSL, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo não vai interferir na disputa no Congresso. “Desde que venceu a eleição, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que não deve interferir na disputa do Congresso. Não haverá intervenção”, afirmou Onyx.