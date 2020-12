Um dia após crítica a ‘negacionismo’, Covas telefona para Bolsonaro

Depois de fazer críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro no seu discurso da vitória, o prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), telefonou para o chefe do Executivo federal na segunda-feira, 30. No domingo, Covas disse que “restam poucos dias para o negacionismo”, ao comentar sobre pessoas que minimizam o efeito da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista ao Estadão, Covas disse que, ao citar o negacionismo em seu discurso, não se referia “só ao presidente Bolsonaro, que entende que isso é uma gripezinha”, mas a uma parte da população que pensa assim.

A conversa entre Covas e Bolsonaro foi revelada pela GloboNews nesta quarta-feira, 2, e confirmada pelo Estadão. Eles devem marcar um encontro em São Paulo ou Brasília. A expectativa é que o prefeito reeleito tente manter uma relação institucional com o presidente da República.

Durante a campanha, o tucano disse que Bolsonaro “virou as costas à cidade”, por diminuir a transferência de recursos para a cidade e sempre deixou claro que anulou o voto no segundo turno de 2018. Bolsonaro apoiou Celso Russomanno (Republicanos), que terminou em quarto na disputa da capital.

No Planalto, havia a preocupação que a vitória de Covas poderia fortalecer o projeto presidencial do governador João Doria (PSDB), desafeto do presidente.