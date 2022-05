Um biombo para ofuscar a ‘joinha’ no MEC

A queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal é chamada nos bastidores do Planalto de “gambito da rainha”, uma jogada de mestre no xadrez. Além de emparedar o STF, a “rasteira” dada por Bolsonaro na Corte serve como biombo para esconder escândalos de corrupção do governo. E um desses fios desencapados está justamente no Ministério da Educação.

Seis dias depois do indulto presidencial ao deputado Daniel Silveira – que ameaçou bater com um “gato morto” em ministros do STF –, a Comissão de Educação do Senado tentou ouvir Darwin Einstein Lima, o engenheiro que atuava como consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Dono de uma empresa que fechou contratos com prefeituras atendidas pelo FNDE, Darwin recebeu R$ 2,4 milhões para facilitar a liberação de recursos a municípios maranhenses, como mostrou o Estadão.

Convidado a prestar depoimento no Senado, o consultor não compareceu. Sem ele, travou-se na audiência um debate sobre a relação entre o nome Darwin Einstein e sua “onipresença” nos dois lados do balcão.

“Darwin era consultor do FNDE e atuava na outra ponta. A habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo contraria teorias de Einstein”, filosofou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Esperidião Amin (PP-RS) não se conteve e pediu a palavra para contestar. “O dom da ubiquidade não é de Einstein nem de Darwin. É de Santo Antônio”, retrucou. Randolfe jogou a toalha.

Ironias à parte, onde estão agora, além de Darwin, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, acusados de cobrar propina para destravar pedidos de prefeituras ao MEC?

Faz duas semanas que Bolsonaro só aumenta a crise com o Supremo, enquanto a inflação e o desemprego correm soltos. E como andam as investigações sobre a denúncia do prefeito de Luís Domingues (MA), Gilberto Braga, que acusou o pastor Arilton de pedir um quilo de ouro para atender escolas e creches?

Joias em ouro, aliás, sempre acompanharam a crônica política. Há muitos anos, o então senador Eduardo Suplicy (PT-SP) – hoje vereador – fazia campanha em Sapopemba, na zona leste, quando uma mulher o abordou.

“Político só vem aqui na eleição. Fala ‘joinha, joinha’ e vai embora”, reclamou a eleitora. “A senhora está dizendo que tem candidato que passa aqui distribuindo joia?”, perguntou um atônito Suplicy, já imaginando a denúncia sobre compra de votos.

A mulher não entendeu nada. O caso virou piada na época, mas o fato é que precisamos ficar cada vez mais atentos. Hoje em dia, “joinha” pode não ser o que parece. Ainda mais no país das rachadinhas.

REPÓRTER ESPECIAL