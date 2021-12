Túlio Gadelha anuncia saída do PDT e filiação à Rede

O deputado federal Túlio Gadêlha (PE) anunciou no sábado, 18, que vai se desfiliar do PDT, partido pelo qual foi eleito, e migrar para a Rede Sustentabilidade. No mesmo dia, ele participou de uma solenidade da sigla em Recife com a presença do senador Randolfe Rodrigues (AP) e da presidente da sigla, Heloísa Helena.

Segundo Gadêlha, mais de mil pessoas se filiaram à legenda no sábado. Entre eles, disse, estão 30 pré-candidatos a deputado para a próxima eleição. “Com acolhimento, respeito e alegria. Foi assim que nossa turma foi recebida pela Rede Sustentabilidade. Todos com muita esperança em construir um futuro, de preferência, sem Bolsonaro”, escreveu o deputado nas redes sociais.

Dando boas-vindas ao parlamentar, Randolfe publicou foto ao lado dele e de Heloísa Helena. “Em ótima companhia, por um Brasil melhor para todos e todas”, escreveu.

Namorado da apresentadora Fátima Bernardes, Gadêlha não é o primeiro deputado a abandonar o PDT nesta legislatura. Em maio deste ano, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) ganhou na Justiça Eleitoral permissão para deixar o partido de Ciro Gomes sem perder o mandato.

A parlamentar argumentou que decidiu sair da sigla por receber tratamento desigual após votar de forma contrária à orientação da legenda quanto à reforma da Previdência.

Deputados federais não podem abandonar suas siglas sem apresentar justa causa à Justiça Eleitoral. Para permitir novos arranjos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma “janela partidária” em anos de eleição. Trata-se de um prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. A próxima ocorrerá em março de 2022.