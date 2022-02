TSE e urnas eletrônicas: confira as dúvidas das Forças Armadas

Revelada na íntegra pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 16, a lista de questionamentos sobre o processo eleitoral formulada pelas Forças Armadas inclui dúvidas sobre a política de antivírus, backup e senhas da Corte; especificidades técnicas das urnas eletrônicas, como a presença de portas USB e a taxa de sucesso do reconhecimento por biometria; mecanismos de segurança física dos equipamentos, como o lacre que impede sua violação; entre outras.

As dúvidas apresentadas pelos militares foram usadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para lançar dúvidas sobre a segurança das urnas, tema ao qual ele recorre com frequência desde o ano passado, colocando em dúvida o resultado das eleições. Na semana passada, o chefe do Executivo disse que as Forças Armadas haviam encontrado "dezenas vulnerabilidades” nos equipamentos, dando a entender que os questionamentos foram motivados por suspeitas de fragilidade. Nada nos questionamentos, porém, como já havia sinalizado o TSE, sugere a identificação de risco.

A Corte não previa tornar públicas as informações, mas alegou ser necessário diante do “vazamento da existência das perguntas que foram formuladas”. Parte das respostas dá detalhes sobre as estratégias de segurança da Corte, como a que descreve os lacres das urnas: “ (...) são confeccionados pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), a partir de um substrato de poliéster (amarelo para as Eleições 2022), revestido de adesivo tipo acrílico”.Segundo nota do TSE, as respostas “não impactam a segurança cibernética da Justiça Eleitoral”.

A decisão de divulgar o documento, que tem 69 páginas e descreve o funcionamento de cada etapa preparatória das eleições, foi tomada em conjunto pelo atual presidente Luís Roberto Barroso e seus sucessores no cargo, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Os ministros justificam que “as informações prestadas às Forças Armadas a respeito do processo eletrônico de votação são de interesse público”.

Veja a lista de informações requisitadas: