Trump assistiu posse de Bolsonaro pela TV e está 'satisfeito' com o Brasil

WASHINGTON - Ao se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 2, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse ao brasileiro que conversou com Donald Trump ontem à noite, após a posse de Bolsonaro, e que o americano estava acompanhando o dia no Brasil pela televisão.

"São grandes dias e é uma honra para mim assistir à transição de governo aqui. Estamos acompanhando de perto. Presidente Trump manda cumprimentos também. Eu falei com ele ontem à noite. Ele estava assistindo pela TV e está muito satisfeito com a relação que os nossos dois países estão a ponto de começar a desenvolver", afirmou Pompeo a Bolsonaro. Após o discurso de Bolsonaro, ontem, Trump saudou o brasileiro pelo Twitter. Jair Bolsonaro disse a Pompeo que os dois países são "amigos".

Pompeo teve um encontro com o novo ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, e depois com Bolsonaro. No Twitter, Pompeo disse estar ansioso pelo "fortalecimento e ampliação" da parceria com o Brasil no governo do presidente Bolsonaro. Segundo o Departamento de Estado, Pompeo falou com Araújo sobre a "importância de trabalhar junto para enfrentar desafios regionais e globais, incluindo apoio ao povo da Venezuela, Cuba e Nicarágua em restaurar a governança democrática e os direitos humanos". Além disso, os dois falaram sobre expansão de cooperação econômica, educacional e questões de segurança.