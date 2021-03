Três senadores testam positivo para covid-19 após reunião em Brasília

Três senadores testaram positivo para a covid-19 após participarem de uma reunião na semana passada, em Brasília. Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Lasier Martins (Podemos-RS) e Major Olímpio (PSL-SP) confirmaram o diagnóstico até a tarde desta terça-feira, 2.

Na terça-feira passada, 23, os três senadores – que compõem o grupo parlamentar Muda Senado – se reuniram para discutir o andamento da CPI da Lava Toga. Além deles, também participaram do encontro os senadores Eduardo Girão (Pode-CE) e Soraya Thronicke (PSL-MS), que até a tarde desta terça não haviam feito testes para detectar a doença.

Líder do PSL no Senado, Major Olímpio afirmou, em nota, que "está bem, com sintomas leves" e que cumprirá isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias. O senador tem 58 anos de idade.

Compartilho com todos que fui diagnosticado com Covid-19, mas estou bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar. Com isso, não será possível a minha presença nas sessões do Senado nos próximos 14 dias. Continuarei trabalhando como sempre, mas remotamente. Deus os abençoe! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 2, 2021

"Com isso, não será possível a minha presença nas sessões semipresenciais do Senado", relatou. "Continuarei trabalhando como sempre, mas remotamente."

Lasier Martins, de 78 anos, disse nas redes sociais que está recolhido em casa e "seguindo orientações médicas".

Os gabinetes do senador Eduardo Girão e da senadora Soraya Thronicke informaram que eles não apresentaram, até o momento, sintomas da covid-19. Soraya e Girão devem ser testados em breve, segundo suas assessorias. O gabinete de Girão afirmou que, durante o encontro, todos os parlamentares mantiveram as máscaras protetivas.

Comunico que testei positivo para Covid-19. Estou recolhido em casa e seguindo as orientações médicas. — Lasier Martins (@lasiermartins) March 2, 2021

Os casos de infecção pelo coronavírus entre os senadores ocorrem em meio ao aumento de casos no Distrito Federal e no País. Nesta segunda, 1º, passou a ter efeito o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) de fechamento dos estabelecimentos comerciais como forma de tentar conter o avanço da doença na capital do País.