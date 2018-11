Transição governamental tem novos membros; nomeação de empresário é anulada

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou dois novos integrantes para a equipe que participará do processo de transição para o governo de Jair Bolsonaro. São eles: Floriano Peixoto Vieira Neto e Rosemeiry Alves Soares Padilha. Os dois exercerão o "Cargo Especial de Transição Governamental".

Padilha também tornou sem efeito a nomeação de Marco Aurélio Carvalho, dono da empresa AM4, que foi responsável pela comunicação digital de Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Mesmo com a anulação da nomeação, o empresário já disse que continuará colaborando com a equipe como voluntário, mas sem receber salário. Ele deixou a função depois de desentendimentos com um dos filhos do presidente eleito.

Os atos estão publicados no Diário Oficial da União (DOU).