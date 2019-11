Transformação Digital do Estadão é tema de evento na FAAP

O departamento de jornalismo da FAAP realiza na próxima quinta-feira, 7, em São Paulo, o evento "Transformação Digital Estadão: O Jornalismo do Futuro Agora". Os debates vão incluir profissionais, do Estado e de outras empresas, que atuam na área de jornalismo e de tecnologia. As inscrições podem ser feitas aqui.

O evento, que ocorrerá no auditório 1 da FAAP, terá início às 9h. A primeira mesa vai contar com a mediação de João Gabriel de Lima, editor executivo de jornalismo e audiência do Estado e professor do curso de Jornalismo da FAAP. Participarão da mesa a editora e coordenadora de planejamento do Estado e coordenadora do LabJor FAAP, Luciana Garbin, e a diretora de estratégias digitais do Estado, Luciana Cardoso.

Na sequência, às 10h30, a segunda mesa terá a participação de Marco Túlio Pires, coordenador do Google News Lab no Brasil, e de Rafaela Campani, responsável pelo departamento de consultoria na Prodigioso Volcán, em Madri. A mediação será comandada por Edilamar Galvão, coordenadora do curso de Jornalismo da FAAP.

O evento será transmitido ao vivo pela TV FAAP com retransmissão pela redes sociais do Estado.

Redação. A fase atual da transformação digital do Estado começou há dois meses, com uma mudança no cotidiano da redação. Mas o processo começou muito antes, há três anos, com a criação do setor de Estratégias Digitais da empresa. Hoje, jornalistas de texto e imagem, analistas de dados, engenheiros, especialistas em SEO e redes sociais, radialistas, programadores, gerentes de produto, designers e profissionais de marketing trabalham no mesmo espaço - a redação - a serviço do jornalismo de excelência que o Estado produz há 144 anos. Tudo para que este jornalismo de excelência seja entregue dentro da jornada do leitor, na plataforma preferida pelo leitor, em permanente diálogo com o leitor - são 27 milhões de usuários mensalmente nas plataformas do Estado.