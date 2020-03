Toffoli elogia imprensa na crise do coronavírus: ‘Atuação impecável’

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro é alvo de panelaços pelo segundo dia consecutivo

BRASÍLIA – Durante entrevista ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, elogiou nesta quarta-feira, 18, atuação da imprensa em meio ao avanço do novo coronavírus no País.

“(Agradeço) a imprensa que tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama que todos nós passamos”, disse Toffoli, em seu pronunciamento, no qual Bolsonaro tentou demonstrar “união e harmonia” com os demais Poderes.

Mais cedo, no entanto, Bolsonaro havia criticado a colunista do Estado e editora do site BR Político Vera Magalhães. O presidente a acusou falsamente de ter mentido em suas reportagens.

“A jornalista Vera Magalhães, que foi uma mentirosa sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu faria um movimento dia 31 de março na frente dos quarteis”, afirmou incorretamente o presidente durante coletiva que tratou de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.

Não é verdade a informação de que Vera Magalhães teria noticiado que o presidente estaria fazendo convocações para o dia 31. No site BR Político, a jornalista noticiou na terça-feira, dia 17, que atos estão sendo convocados para o dia 31. Em nenhum momento a reportagem atribuiu a iniciativa ao mandatário.

O diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, lamentou que o presidente tenha atacado Vera Magalhães e que ele não tenha respeitados os fatos.