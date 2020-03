Toffoli diz que não se combate coronavírus com ‘achismos’

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro diz que Moro é egoísta e não ajuda governo em crise do coronavírus

BRASÍLIA – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, disse nesta segunda-feira, 30, que não dá para combater a crise do coronavírus no Brasil com “achismos” e defendeu as recomendações do Ministério da Saúde para isolamento social. “Não dá para ser contra os fatos. Não são achismos que vão resolver o problema”, afirmou Toffoli ao Estado.

Mesmo sem querer comentar o passeio do presidente Jair Bolsonaro por ruas de Brasília, neste domingo, 29, quando ele pregou novamente a volta das pessoas ao trabalho, o magistrado deixou implícita sua opinião ao destacar que governantes precisam decidir “racionalmente”.

Toffoli está trabalhando em casa e disse que a quarentena da população é fundamental para impedir o avanço do coronavírus. “As autoridades médicas do mundo inteiro mostram que a pandemia ainda está na elite e não chegou à classe média. O vírus, felizmente, ainda não se popularizou”, afirmou o presidente do STF à reportagem. “Agora, o Estado precisa estar preparado para criar condições de atendimento e impedir que a doença chegue à população mais vulnerável. Os fatos estão aí e é necessário respeitá-los.”

Nesta segunda-feira,30, Toffoli também participou de uma transmissão ao vivo pela internet com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Os dois concordaram com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a necessidade do isolamento social para evitar o contágio. No Supremo e em outras cortes os julgamentos de processos foram substituídos por sessões virtuais.