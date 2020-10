‘Todos já saberão a sua verdadeira natureza’, diz Moro sobre indicação de Bolsonaro para STF

BRASÍLIA – O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro usou de ironia, nesta quinta-feira, 1.º, para se referir à escolha do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de Bolsonaro anunciar, em transmissão ao vivo na internet, que indicará o desembargador Kassio Marques para a vaga do ministro Celso de Mello na Corte, Moro falou sobre a “verdadeira natureza” do presidente.

“Simples assim, se o PR@jairbolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza”, escreveu ele no Twitter. E acrescentou, entre parênteses: “Muitos já sabem.”

Simples assim, se o PR @jairbolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza (muitos já sabem). — Sergio Moro (@SF_Moro) October 2, 2020

Ex-vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), Marques considera que a prisão após condenação em segunda instância não é obrigatória nem automática. Em 2018, o desembargador concedeu uma entrevista ao site Consultor Jurídico e disse que a seu ver, diante das circunstâncias, os juízes poderiam ou não adotar medidas para restringir a liberdade.

“Podem entender que não seria o caso de recolhimento em um determinado caso, mas não de forma discricionária, e muito menos automática e jamais não revestida da devida fundamentação", afirmou Marques ao site, naquele ano.