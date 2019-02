Texto da reforma da Previdência está pronto e Bolsonaro vai analisar, diz Onyx

BRASÍLIA - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o texto da reforma da Previdência está pronto e deverá ser analisado na próxima semana pelo presidente Jair Bolsonaro. "A última palavra será do presidente. A equipe de Paulo Guedes continua com seu talento a trabalhar, para consertar a Previdência", disse.

Lorenzoni, que foi exonerado do cargo temporariamente apenas para participar nesta sexta-feira da votação da presidência da Câmara dos Deputados, afirmou que o governo respeita a independência das duas casas do Legislativo. "Não interferimos nas eleições", disse, quando questionado se os nomes de Renan Calheiros e Rodrigo Maia para presidência do Senado e Câmara, respectivamente, facilitaria o caminho para que o texto da reforma da previdência fosse aprovado.

O governo já disse que manteria absoluto respeito e que ficaria como observador na eleição das casas. A votação da presidência da Câmara do Deputados e do Senado está marcada para as 18 horas de hoje.