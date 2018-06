Termina nesta 6ª feira prazo para cadastramento biométrico obrigatório em 9 municípios de SP

SÃO PAULO - O prazo para a realização da biometria obrigatória em nove municípios do Estado de São Paulo termina nesta sexta-feira, 23. São elas: Araçoiaba da Serra, Botucatu, Guarulhos, Itatinga, Pardinho, Salto de Pirapora, Sorocaba, Várzea Paulista e Votorantim. Em outras 75 cidades do Estado, onde o cadastramento também é obrigatório, o eleitor tem até terça-feira, 27, para regularizar a situação.

Confira todos os municípios no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Além dos Cartórios Eleitorais, onde deve ser feito agendamento com antecedência, o cidadão pode comparecer a uma unidade do Poupatempo. Veja aqui mais informações.

O TRE-SP informa que nas cidades com biometria obrigatória onde o prazo já foi encerrado, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral até 9 de maio, data-limite do calendário eleitoral para alistamento, transferência e atualização de dados. Quem não cadastrar as impressões digitais terá o título cancelado e não poderá assumir cargos públicos ou emitir passaporte.

"Guarulhos e Sorocaba, os maiores colégios eleitorais, somam mais da metade desse eleitorado. Em Guarulhos, faltam cerca de 27% dos 943 mil inscritos. Em Sorocaba, cerca de 22% dos 498 mil. No total dos municípios sob revisão, esse índice está em torno de 24%. Os eleitores dos municípios não submetidos à revisão eleitoral não necessitam realizar o cadastramento biométrico para votar nestas eleições", destacou o TRE-SP.

Não haverá necessidade de pagar multa pelo cancelamento, mas incidirá multa de R$ 3,51 pela falta de votação a cada turno, valor que deve ser pago no Banco do Brasil.

O QUE LEVAR

O eleitor deve portar documento original do foto, um comprovante de endereço dos últimos três meses, e se possível, o título de eleitor. Homens que nunca tiraram o documento também devem levar o certificado de reservista.

MUTIRÃO

Em Catanduva, no noroeste paulista, será realizado um mutirão neste sábado, 24, ao lado da estação ferroviária, das 9h30 às 17h30, para atender os 14 mil eleitores que ainda não procuraram a Justiça Eleitoral.

Verifique se a sua cidade faz parte da lista dos 84 municípios com biometria obrigatória.

O TRE-SP informou que esses prazos não serão prorrogados.